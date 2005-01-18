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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۵۰

با اشاره به مصوبه هيات وزيران و دستورالعمل شوراي امنيت كشور :

استانداري تهران : مراسم سالگرد مهندس بازرگان نياز به مجوز ندارد

استانداري تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: براساس مصوبه هيات وزيران و دستور العمل شوراي امنيت كشور مبني بر چگونگي برگزاري مراسم در محيط هاي پوشيده و محصور مراسم سالگرد محروم بازرگان نياز به مجوز ندارد.

به گزارش سرويس سياسي مهر، در اين اطلاعيه آمده است براساس مصوبه هيات وزيران و دستورالعمل شوراي امنيت كشور، برگزاري مراسم در محيط هاي پوشيده و محصور نياز به مجوز نداشته و همانند ساير مراسم حفظ نظام عمومي آن بر عهده نيروي انتظامي است .

کد مطلب 149757

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