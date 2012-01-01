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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

نوبخت:

صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه بازرسان است

صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه بازرسان است

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان گلستان گفت: انتخابات نماد برجسته مردمسالاری بوده و صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه بازرسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نوبخت شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بطور قطع همه موارد تخریب، ترور شخصیت و تبلیغات زودهنگام را زیر نظر داریم و به مراجع ذیصلاح و امنیتی و قضایی گزارش خواهیم کرد.

وی بیان داشت: مردم ما با اعتقاد به مبانی اسلام در همه عرصه ها حضور دارند و در پرتو تدابیر روشنگرانه امام و مقام معظم رهبری حرکت می کنند.

مشاور استاندار و مدیر دفتر ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات استان اظهار داشت: انتخابات از نماد های برجسته نظام مردم سالاری دینی است که مردم مبنا و محور آن هستند.

به گفته وی، اجرای قانون، امانتداری و صیانت از آرای مردم وظیفه بازرسان است که به طور جد پیگیر آن هستیم.
 
نوبخت تصریح کرد: سعی می کنیم بازرسانی انتخاب کنیم که خوشنام و معتمد بوده و با بی طرفی در انتخابات شرکت کنند.
 
 وی ادامه داد: نظارت بر اجرای قانون مهمترین وظیفه بازرسان است و با متخلفان و هر کسی که بخواهد رأی مردم را مخدوش کندبرخورد قاطع خواهیم کرد و به مراجع ذیصلاح گزارش می کنیم.

نوبخت در پایان یادآورشد: اسلام می تواند به همه نکات پاسخ دهد و این جامعیت اسلام است، مردم بر اساس جامعیت اسلام و اعتقاد به ارزشهای والای اسلام و ایمان است که پیروز شده اند و  قانون مداری و اخلاق مداری، معیار ما  در سلامت انتخابات است که برای نظام ما نقطه قوت تلقی می شود. 
کد مطلب 1497574

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