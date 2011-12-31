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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

حدادی تاکید کرد:

تحقق سهمیه اشتغالزایی ساوجبلاغ نیازمند همکاری دستگاه ها و بانکها است

تحقق سهمیه اشتغالزایی ساوجبلاغ نیازمند همکاری دستگاه ها و بانکها است

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: تحقق سهمیه اشتغالزایی در ساوجبلاغ نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی و بانکها است و این همکاری باید تداوم داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی افزود: شهرستان ساوجبلاغ در زمینه ایجاد اشتغال عملکرد موفقی داشته است و فعالیتها در این زمینه با همکاری دستگاه های ذیربط و بانکها ادامه دارد.

وی ادامه داد: در سال جهاد اقتصادی برای 39 هزار و 928 نفر در این شهرستان شغل ایجاد شده که این امر با همکاری و تعامل بخشهای ذیربط تحقق یافته است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: این کار با معرفی متقاضیان اشتغال از سوی دستگاههای اجرایی به بانکها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی محقق شده است.

سهمیه این شهرستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 19 هزار نفر است

این مسئول یادآور شد: سهمیه تعهد شده این شهرستان برای ایجاد اشتغال در سال جاری 19 هزار و 857 نفر است که تحقق این سهمیه دنبال شده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: این تعهد با همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و بانکها تا پایان امسال در این شهرستان محقق خواهد شد.

حدادی اضافه کرد: در بخش ساخت و ساز مسکن مهر31 هزار و 564 نفر در ساوجبلاغ به کار گرفته شده و هشت هزار و 376 نفر از سوی ادارات و صنایع جذب و ایجاد اشتغال شده است.

وی افزود: این افراد در کارگاههای ساخت مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد و شهرک ابریشم چهارباغ مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1497575

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