استان البرز رتبه 16 کشور در آمار ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در دومین نشست مطبوعاتی خود با موضوع انتخابات که بعد از ظهر شنبه برگزار شد، گفت: استان البرز با آمار ثبت نام 117 نفر در جایگاه 16 ام کشوری به لحاظ آمار ثبت نام قراردارد که از این تعداد 95 نفر مربوط به کرج است.

وی افزود: از 95 نفر ثبت نام شده در حوزه انتخابیه کرج، 80 نفر مرد و 15 نفر زن هستند.

وی ، میزان تحصیلات ثبت نام کنندگان را از دیپلم تا دکترا عنوان کرد و افزود: تنها یک نفر با مدرک دیپلم ثبت نام کرده که با ارائه مدارک حوزوی ارتقاء مقطع یافته و 10 نفر نیز با مدرک لیسانس شرکت کرده اند که جانباز بوده وبا ارائه مدارک جانبازی ارتقاءمدرک تحصیلی به فوق لیسانس داشته اند.

ایران نژاد افزود: با نگرش به روز شمار انتخابات بر اساس ماده 48 قانون انتخابات بررسی سوابق ثبت نام کنندگان از طریق مراجع چهارگانه آغاز شده و ظرف مدت پنج روز نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مراجع چهارگانه، دادگاه ها، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و ثبت احوال هستند.

وی ادامه داد: بررسی صلاحیت کاندیدا براساس ماده 50 قانون انتخابات به مدت 10 روز و بعد از اعلام نتیجه استعلام مراجع چهار گانه آغاز و ظرف یک روز نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی در خصوص فضاهای شهری تبلیغات کادیدا بعد از تعیین صلاحیت گفت: بررسی های لازم صورت گرفته و فضاهای خاصی برای تبلیغات در نظر گرفته شده که متعاقبا اعلام خواهد شد و این عمل برای نظم اجتماعی و عدم خدشه بر فضای شهری صورت خواهد گرفت..

تلاش اصحاب رسانه برای فعالیت در چهارچوب قانون ستودنی است.

فرماندار کرج، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص میزان حد و حدود مجاز برای فعالیت خبرنگاران و اصحای رسانه در عرصه انتخابات تصریح کرد: سوالات و پیگیری خبرنگاران در این زمینه نشان از توجه و تاکید انها در فعالیت قانونی بوده و این توجه و تلاش بسیار ارزشمند و ستودنی است.

وی ادامه داد: جلساتی پیرامون میزان وحد وحدود قانونی گستره فعالیت رسانه ها تشکیل شده به دنبال موافقت وزارت کشور هستیم تا با یک هماهنگی صورت گرفته در کل کشور، الگوئی برای وحدت رویه اطلاع رسانی و گستره فعالیت در کل کشور تعیین کنیم.