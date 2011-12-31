تقدیر ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی ازملت بصیر ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است:همانگونه که حرکت عظیم مردمی در 9 دی 88 یک جوشش مردمی بود در بزرگداشت آن حماسه شاهد اقدامات بخشهای مختلف مردمی با احساس تکلیف در پاسداشت آن حماسه بزرگ بودیم. وجود صدها مراسم و نشست تحلیلی، نمایشگاهها، جشنوارهها و تولیدات فرهنگی- هنری متنوع جلوههای مردمیبودن بزرگداشت این حماسه عظیم و ماندگارشدن آن در تقویم تاریخ معاصر ایران اسلامی است.
همچنان که مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العمظمی خامنهای (مدظلهالعالی) نقش بیبدیل در شکلگیری آن حماسه عظیم و ماندگار را داشت، رهنمودهای معظمله در جلسه با اعضای ستاد بزرگداشت این حماسه، بسترساز تلاشها و حرکتهای مضاعفی در دومین سالگرد این حماسه شد.
در بخشی از این بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن بیان اینکه، حضور یکپارچه، غیر سازماندهی شده و خودجوش ملت بصیر ایران اسلامی در پاسداشت دومین سالگرد حماسۀ ماندگار نهم دی به همگان نشان داد که مردم با الهام از حماسه نهم دی ، دیگر اجازه ظهور فتنه جدیدی را به هیچ شخص و گروهی نمیدهند و خود با ازتبعیت منویات ولایت فقیه از انقلاب اسلامی و باورها و ارزشهای والای اسلامی خود تا پای جان حراست میکند.
در پایان ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد:تأثیرگذاری برای انتخابات در ایران، با افزایش بصیرت و هوشمندی، حرکتهای تبیینی و تحلیلی مؤثر توسط نخبگان فکری، مدیران فرهنگی- هنری- رسانهها و تشکلهای مردمی با استفاده از فرصتهای مختلف در طول سال، ظرفیت تولیدشده حماسه نهم دی به عنوان منبع اصلی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان حفظ و تقویت و از آن پاسداری شود.
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