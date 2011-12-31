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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

طی بیانیه ای صورت گرفت؛

تقدیر ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی ازملت بصیر ایران اسلامی

تقدیر ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی ازملت بصیر ایران اسلامی

ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، از همه آحاد مردم حماسه‌ساز نهم دی سال 88، و فعالین که با تلاش و اقدامات مؤثر به تبیین ریشه‌ها، ابعاد و پیامدهای حماسه نهم دی 1388 در دومین سالگرد آن پرداختند صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه‌ آمده است:همان‌گونه که حرکت عظیم مردمی در 9 دی 88 یک جوشش مردمی بود در بزرگداشت آن حماسه شاهد اقدامات بخش‌های مختلف مردمی با احساس تکلیف در پاسداشت آن حماسه بزرگ بودیم. وجود صدها مراسم و نشست تحلیلی، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و تولیدات فرهنگی- هنری متنوع جلوه‌های مردمی‌بودن بزرگداشت این حماسه عظیم و ماندگارشدن آن در تقویم تاریخ معاصر ایران اسلامی است.

همچنان که مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العمظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نقش بی‌بدیل در شکل‌گیری آن حماسه عظیم و ماندگار را داشت، رهنمودهای معظم‌له در جلسه با اعضای ستاد بزرگداشت این حماسه، بسترساز تلاش‌ها و حرکت‌های مضاعفی در دومین سالگرد این حماسه شد.

در بخشی از این بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن بیان اینکه، حضور یکپارچه، غیر سازماندهی شده و خودجوش ملت بصیر ایران اسلامی در پاسداشت دومین سالگرد حماسۀ ماندگار نهم دی به همگان نشان داد که مردم با الهام از حماسه نهم دی ، دیگر اجازه ظهور فتنه جدیدی را به هیچ شخص و گروهی نمی‌دهند و خود با ازتبعیت منویات ولایت فقیه از انقلاب اسلامی و باورها و ارزش‌های والای اسلامی خود تا پای جان حراست می‌کند.

در پایان ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد:تأثیرگذاری برای انتخابات در ایران، با افزایش بصیرت و هوشمندی، حرکت‌های تبیینی و تحلیلی مؤثر توسط نخبگان فکری، مدیران فرهنگی- هنری- رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی با استفاده از فرصت‌های مختلف در طول سال، ظرفیت تولیدشده حماسه نهم دی به عنوان منبع اصلی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان حفظ و تقویت و از آن پاسداری شود.

کد مطلب 1497577

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