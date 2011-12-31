کارگاه آموزشی مدیران موسسه ها و خانه های قرآن در خراسان رضوی برگزار شد

حجت الاسلام محمدرضا مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه با حضور 300 نفر از مدیران موسسات و خانه های قرآن با هدف تبیین طرح های اجرایی فصل زمستان، آشنایی با آخرین تغییرات و دستورالعمل های صادره، آشنایی بیشتر با قوانین جاری موسسات در قالب 5 کلاس برگزار شد.

وی بیان کرد: تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همگام با سیاست های کلی نظام مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و در راستای اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر اقدام به صدور مجوز فعالیت قرآنی مردمی کرده است.

وی افزود: تا کنون بالغ بر 250 مورد متقاضی دریافت موسسه قرآنی به دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی مراجعه کرده اند که پس از بررسی 127 پرونده منجر به صدور مجوز موقت و دائم شده است.

مجتهدزاده بیان کرد: از دیگر مجوزهای صادره توسط اداره کل، مجوز تاسیس خانه قرآن است که تاکنون 139 مجوز صادر شده است.

گفتنی است کارگاه آموزشی مدیران موسسات و خانه های قرآن استان به شکل سالانه برگزار می شود.