عملیات اجرایی سیستمهای ایمنی تونل "تنگ زاغ" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران رازمند بیان داشت: تونل راهدار فداکار در کیلومتر 103 محور سیرجان – بندرعباس اردیبهشت ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت که به دلیل ترافیک بالای محور وضعیت سهولت عبور و مرور روشنایی موقت نصب شده بود از این رو برای ارتقای این عملیات قبلی انجام می شود.

مسئول ایمنی و حریم راههای اداره راه و ترابری استان هرمزگان گفت: برای عملیات اجرایی این سیستمها 72 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی پیش بینی شده است.

رازمند با تاکید بر اینکه با آغاز سفرهای نوروزی تعداد زیادی از هموطنان به استان هرمزگان سفر می کنند، اظهار داشت: با بهره برداری از این سیستم علاوه بر سهولت تردد و ایمنی عبور، از ترافیک و اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می شود.