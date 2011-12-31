  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

رازمند:

عملیات اجرایی سیستمهای ایمنی تونل "تنگ زاغ" آغاز شد

عملیات اجرایی سیستمهای ایمنی تونل "تنگ زاغ" آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول ایمنی و حریم راههای اداره راه و ترابری هرمزگان گفت: با هدف ارتقای ایمنی، عملیات اجرایی نصب سیستمهای روشنایی و تهویه تونل راهدار فداکار "تنگ زاغ" آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران رازمند بیان داشت: تونل راهدار فداکار در کیلومتر 103 محور سیرجان – بندرعباس اردیبهشت ماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت که به دلیل ترافیک بالای محور وضعیت سهولت عبور و مرور روشنایی موقت نصب شده بود از این رو برای ارتقای این عملیات قبلی انجام می شود.

مسئول ایمنی و حریم راههای اداره راه و ترابری استان هرمزگان گفت: برای عملیات اجرایی این سیستمها 72 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی پیش بینی شده است.

رازمند با تاکید بر اینکه با آغاز سفرهای نوروزی تعداد زیادی از هموطنان به استان هرمزگان سفر می کنند، اظهار داشت: با بهره برداری از این سیستم علاوه بر سهولت تردد و ایمنی عبور، از ترافیک و اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می شود.

کد مطلب 1497582

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها