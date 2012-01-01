علی موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رمان «معراج» که بیش از سه سال است در تدارک نوشتن آن است، گفت: نیمی از این اثر نوشته شده است، اما مدتی نگارش آن را به تعویق انداخته بودم که اخیراً نگارش باقیمانده آن را آغاز کردم.
وی ادامه داد: نوشتن این اثر زمانبر است؛ به ویژه اینکه باید برای نوشتن بخشهای مختلف آن مدام به تاریخ مراجعه کنم و روایتهای مختلف از آن را بخوانم.
موذنی افزود: هرچه بیشتر در نوشتن این اثر جلو میروم، حس میکنم که نوشتن درباره ماجرایی مانند معراج و به تصویر کشیدن آن بسیار سختتر از آن چیزی است که فکر میکردم و شاید اغراق نباشد اگر بگویم برخی از این صحنهها و توصیف آن کـُشنده است.
این نویسنده اظهار داشت: نوشتن این رمان و اتفاقاتی که در ادامه آن رخ میدهد، بستگی به شرایط روحی من دارد و حال و هوایی که باید برای نوشتن این اثر داشته باشم.
موذنی، زمان مشخصی برای پایان نوشتن این رمان متصور نیست، ولی سعی دارد این اثر را پس از نوشتن تنها از حیث ساختاری ویرایش کند.
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