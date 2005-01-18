اعضاي هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با استاندار گلستان ديدار كردند

به گزارش سرويس حوزه و دانشگاه دراين ديدار دكتر رضا علي محسني رييس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با اشاره به تاريخچه تاسيس واحد گرگان به مهمترين اولويت هاي كاري خود چون، برنامه ريزي به منظور تدوين برنامه جامع توسعه علم، ارتقا كيفيت ، تامين رضايتمندي ارباب رجوع، تقويت مباني فرهنگي و برقراري تعامل با ادارات در سطح استان اشاره كرد.

محسني همچنين خواستار بهره مندي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان ازحمايت مسولان ارشد استان شد. در ادامه اين ديدار مهيمني استاندار گلستان با اشاره به اين كه دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كشور بسيار تاثير گذار و فراگير بوده و فعاليت آن سبب رشد و تعالي جامعه علمي كشور شده است. ازدكترعبدالقيوم ابراهيمي بنيانگذار دانشگاه آزاد اسلامي گرگان به نيكي ياد كرد و به اين نكته نيز اشاره كرد كه دانشگاه آزاد اسلامي گرگان با توجه به استقرار در مركز استان شكل گيري اوليه بسيار خوبي داشته است.

مهيمني با اشاره به اين كه آمار دانشجويان استان گلستان كمتر از نصف ميانگين كشوري است از مسولان واحد گرگان خواست نسبت به افزايش تعداد رشته هاي فني و مهندسي اقدام كنند.

مهيمني درادامه اين ديدار با اشاره به موقعيت كشاورزي استان و محروم بودن اين استان از رشته هاي صنعتي به هيات رييسه واحد گرگان توصيه كرد رشته هايي كه مرتبط با صنعت كشاورزي باشد نيز در استان مورد توجه قرارگيرد.