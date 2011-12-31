دولت به وعده های اشتغالزایی عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در دیدار اعضای ستاد بافت تابلو فرش بیداری اسلامی با اشاره به نقش مهم آذربایجان در دوران های مختلف و حساس انقلاب اسلامی گفت: مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار آذربایجان شرقی با روحیه ولایی و حماسی و با تکیه بر باورهای دینی و انقلابی در هشتم دی ماه به میدان آمده و زمینه قیام سراسری ایران اسلامی برای دفاع از انقلاب و ولی فقیه را به وجود آوردند.

امام جمعه تبریز با تحلیل حوادث پس از انتخابات و حماسه مردم تبریز در هشتم دی ماه سال 88 تصریح کرد: راهپیمایی خودجوش عزاداران حسینی تبریز در هشتم دی زمینه ساز حضور میلیونی ملت ایران در سراسر کشور شد و برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم زد.

وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی، اضافه کرد: اگر هشیاری مردم و فرهنگ عاشورایی در کنار هدایت های رهبری نبود این بیماری قابل علاج نبوده و در تار و پود انقلاب رخنه می کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی افزود: فتنه گران با آتش زدن پرچمهای حسینی و اهانت به اصل ولایت فقیه و دادن شعارهای ملی گرایانه، خودر را از انقلاب جدا کرده و مردم نیز با مشاهده جسارت و خیانت پلید این گروه شیطانی، خود را برای همیشه، دست رد به سینه آنها زدند.

امام جمعه تبریز، نسبت به نقشه شوم دشمنان برای ایجاد مشکل دوباره در انتخابات مجلس هشدار داد و گفت: حفظ هشیاری و آمادگی کامل و نیز حرکت منطقی و اصولی در این برهه کاملا ضروری است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون به دلیل برخی مدیریت های نادرست، مشاغل کاذبی همچون خرید و فروش ارز، طلا و سکه ایجاد شده است ادامه داد: دولت باید جلوی اینها را بگیرد و جوانان جویای کار را به سمت مشاغل تولیدی واقعی سوق دهد.

وی ضمن تجلیل از اعضای ستاد بافت تابلو فرش بیداری اسلامی، انجام اینکار را مهم و قابل ستایش عنوان کرده و افزود: البته بافت چنین فرشی به نقشه های دقیق و ظریفی نیاز دارد تا بتوان همه مفاهیم بیداری اسلامی را در آن گنجاند.

امام جمعه تبریز به اهمیت بافت فرش دستباف تبریز و آذربایجان اشاره کرده و افزود: متاسفانه مدیران استان به اهمیت بافت فرش پی نبرده اند و در این خصوص تشویق های لازم از سوی آنان صورت نمی گیرد.