به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 82 قطعه شعر است که در 112 صفحه کنار هم گرد آمده‌اند.

سیب، شعری برای بتْن، پشت چراغ، آویز، ابر واژه، سقف، ترانه، کویر، سهم، آشتی، مهمانی، واکسی، دست و پنجره، بهار، شبنم، خواب، پائیز، یاد، سمت، نبودن و مرگ تیرگی تعدادی از شعرهای مجموعه «ابرها جای دیگری باریده‌اند» را تشکیل می‌دهند.

کار انتخاب و دسته‌بندی این شعرها توسط حسن گوهرپور انجام شده است. شعر «یادداشت» این مجموعه را با هم می‌خوانیم.

خودم را جاگذاشته‌ام

گاهی خودم را جا می‌گذارم

و چند کوچه آنطرف‌تر

می‌ایستم و فکر می‌کنم

چیزی را نیاورده‌ام

چیزی جا مانده است

نمی‌دانم

چگونه خودم را

به خاطر بسپارم

مجموعه شعر «ابرها جای دیگری باریده‌اند» در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 2950 تومان از سوی انتشارات بوتیمار منتشر و راهی بازار شده است.