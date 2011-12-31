رشد چشمگیر تعداد گروه های متقاضی شرکت در جشنواره موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره 181 گروه تقاضای خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال و یا فرم ثبت نام را تحویل داده‌اند، در حالی که این آمار در سال گذشته 130 گروه بوده است.



براساس این گزارش در بخش رقابتی79 اثر به دبیرخانه ارسال شده است. در بخش رقابتی کلاسیک ایرانی 49 گروه، بخش رقابتی کلاسیک غیر ایرانی 14 گروه و در بخش رقابتی آواز جمعی 70 گروه بوده است.



همچنین در بخش آهنگسازی در مجموع 102 اثر به دبیرخانه ارسال شده است.در بخش آهنگسازی کلاسیک غیرایرانی 40 اثر، پایان نامه ها 23 اثر، بخش موسیقی ایرانی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی 39 اثراز سراسر کشور برای شرکت در این جشنواره نام نویسی کرده‌اند.



آمار اعلام شده براساس ثبت نام گروه‌های موسیقی داخلی است و تعداد گروه‌های شرکت کننده از سایر کشورهای جهان به زودی اعلام خواهد شد.



بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی از 24 تا 30 بهمن ماه سال 1390 در تهران وچند شهرستان برگزار می‌شود.

