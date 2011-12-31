عابدینی شان مرا حفظ کرد/ هیچ مربی دوست ندارد مهدوی کیا را از دست بدهد

مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پذیرش سرمربیگری تیم داماش و همچنین آخرین وضعیت این تیم گفت: مرد روزهای سخت هستم و در سه سالی که مربیگری کرده‌ام، همواره با شرایطی سخت و دشوار دست به گریبان بوده‌ام.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه با یک مدیر فوتبالی کار می کند، افزود: تیم داماش بازیکنان خوبی را جذب کرده است. ما از نظر کیفی بازیکنان خوبی داریم اما از نظر کمیت نیاز به بازیکنان بیشتری داریم تا در روزهای سخت به کمک تیم بیایند. در دو پست نیاز به تقویت و جذب بازیکن داریم که قطعا از فردا به دنبال گزینه‌های مناسبی خواهیم بود.

سرمربی تیم داماش در خصوص مبلغ قراردادش اظهار داشت: من چه در دورانی که بازی می‌کردم و چه دوران مربیگری پول اولویتم نبوده است اما همواره برایم مهم بوده که شانم حفظ شود و خوشحالم از اینکه عابدینی شان مرا در قراردادم با باشگاه داماش حفظ کرد.

وی با اشاره به خواست خود برای ادامه حضور محمد محمدی در تیم داماش در خصوص جدایی مهدوی کیا از این تیم اظهار داشت: هیچ مربی دوست ندارد که بازیکنی مثل مهدوی کیا را که در تیم هم از نظر فنی و هم شخصیتی یک وزنه محسوب می شود از دست بدهد اما من به تصمیم وی احترام گذاشته و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم.

تارتار در خصوص مشکلات مالی باشگاه داماش و تاثیر آن بر عملکرد بازیکنان این تیم تصریح کرد: ما در تیم راه آهن از روز اول مشکلات مالی داشتیم اما باشگاه داماش تا به امروز از نظر مالی پرداخت خوبی به بازیکنان داشته که نسبت به خیلی تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ برتر بیشتر است.

وی در همین خصوص بیان کرد: فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک عابدینی مشکلات مالی تیم را تا حدود زیادی حل خواهد کرد و من قرار است که تمرکز خود را روی مسائل فنی بگذارم اما حل مشکلات مالی برعهده عابدینی است.