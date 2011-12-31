فولاد نی ریز جزو هشت طرح اصلی فولاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار صفری در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی در شهرستان نی ریز افزود: کارخانه فولاد نی ریز توسط سازمان توسعه ونوسازی معدن وصنایع معدنی ایران در حال احداث است.

وی تصریح کرد: فولاد نی ریز با تولید انواع شمش فولادی وظرفیت سالانه 800 هزار تن ونیز پیشرفت فیزیکی 40 در صد و با سرمایه ثابت سه هزار و 500 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 500هکتار واشتغالزایی مستقیم 800 نفر در نی ریز در حال ساخت است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس با اشاره به وضعیت صنعت در این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر 210 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بالغ بر 512 میلیارد ریال فعایت دارند.

صفری ادامه داد: همچنین جواز تاسیس تعداد 202 واحد صنعتی( صنایع کوچک ، متوسط وبزرگ) در زمینه های صنایع غذایی وآشامیدنی ، صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی با پیش بینی بالغ بر شش هزار و 273 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال پنج هزار و 739 نفر صادر شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سنگبری های فعال مستقر در شهرک سنگ نی ریز یادآور شد: تعداد 171 واحد واشتغال بیش از دو هزار و 594 نفری مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس در خصوص معادن نی ریز، گفت: در حال حاضر 40 معدن فعال با ذخیره قطعی 53 میلیون تن وسرمایه گذاری 257 میلیارد ریال واستخراج سالیانه معادن به میزان 2.1 میلیون تن وایجاد اشتغال یک هزار و 393 نفر در حال فعالیت هستند.

صفری تصریح کرد: در فارس از مجموع 370 معدن فعال، نی ریز 10.81 در صد از معادن کل استان را داراست ونسبت به مدت مشابه سال گذشته معادن نی ریز از رشد هشت درصدی معادن فعال ونیز از رشد چهار درصدی اشتغال برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به پروانه های اکتشاف در این شهرستان گفت 31 فقره پروانه اکتشاف و16 فقره گواهینامه کشف با ذخیره قطعی هفت میلیون تن و سرمایه گذاری سه میلیارد ریال صادر شده و تعداد گواهینامه هایکشف موجود در نی ریز نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.28 در صد افزایش وپروانه های اکتشاف 19.23 در صد افزایش داشته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس اظهار داشت: تعداد پروانه های اکتشاف موجود 229 فقره وتعداد کل گواهینامه های کشف موجود 139 فقره است که از این تعداد نی ریز 11.51 درصد از تعداد کل گواهینامه های کشف موجود و13.53 در صد از تعداد کل پروانه های اکتشاف موجود در استان را به خود اختصاص داده است.

صفری یادآور شد: در شهرستان نی ریز دو معدن آهن فعال با ذخیره 210 هزار تن وسرمایه گذاری 4.6 میلیارد ریال واستخراج 20 هزار تن موجود است.

وی با اشاره به نوع معادن موجود در این شهرستان افزود: معادن سنگ تزیینی شامل سنگ چینی با اشتغال یک هزار و 37 نفر و مرمریت با اشتغال 203 نفر مشغول به فعالیت هستند که معادن سنگ چینی نی ریز از بزرگترین معادن سنگ چینی در ایران به شمار می رود و سالیانه در حدود یک میلیون تن سنگ چینی در این معدن استخراج می شود، علاوه بر آن در این شهرستان مواد معدنی سنگهای تزیینی، گچ، آهک، آهن، منگنز، کرومیت، لاشه و... یافت می شود.