حسابهای اقتصادی 853 شرکت تعاونی گلستان تهیه شد

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تهیه حسابهای اقتصادی در بخش تعاون با هدف تعیین وضعیت موجود تعاونیها و محاسبه سهم این بخش در اقتصاد کشور کشور تهیه و آمار و اطلاعات لازم به منظور برنامه ریزی برای نیل به هدف افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد کشور تهیه و اجرا می شود.

وی اظهار داشت: مرحله اول طرح با سرشماری از 853 تعاونی به صورت میدانی از 27 تیر لغایت 20 مرداد سال 90 انجام گردید و فازهای اول،دوم و سوم از مرحله دوم این طرح از تاریخ 20 آذر تا 20 بهمن سال جاری اجرا می شود که تعداد 334 تعاونی را شامل می گردد و در فازهای بعدی تمامی تعاونیها را شامل خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تصریح کرد: مرحله دوم طرح به صورت الکترونیکی و با 48 تعاونی، از طریق ورود اطلاعات تراز مالی سنوات سالهای 88 و 89 تعاونیها در سامانه الکترونیکی http://ec.icm.ir انجام می شود.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: این طرح که با همکاری مرکز آمار ایران اجرا می شود، تعاونی های سازمان تعاون روستایی و امور عشایری استان را نیز شامل می شود.

وی همچنین از برگزاری کلاس های آموزشی تهیه حسابهای اقتصادی بخش تعاون خبر داد و گفت: جهت انجام بهتر کار در این طرح ، سه دوره آموزشی با حضور مدیران عامل و حسابداران شرکت های تعاونی استان برگزار شده است.