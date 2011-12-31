به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور رایزن فرهنگی ایران ، شماری از سفرا و مسئولان نمایندگی های کشورهای شرکت کننده و مقامات کویتی چهارم دیماه در مسجد "الکبیر دولت" گشایش یافت.

فلاح در مراسم افتتاحیه این همایش، هنرهای اسلامی را عاملی مهم در ترویج تمدن و فرهنگ اسلامی و معرفی آن به جهانیان را یک ضرورت دانست.

وی گفت: هدف از برگزاری این گونه همایش ها حفظ و احیای فرهنگ و هنرهای اسلامی است. الفلاح نشر فرهنگ و هنرهای اسلامی را نیازمند تلاش همه مراکز اسلامی در سطح جهان دانست.

در ادامه این مراسم نیز آقایان خلیف الأذینه قائم مقام اداره فرهنگی وزارت اوقاف و امور اسلامی و فرید العلی رئیس مرکز هنرهای اسلامی طی سخنانی برگزاری پنجمین همایش مرکز هنرهای اسلامی را نشانه رویکرد صحیح وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت با هدف معرفی تمدن و فرهنگ اسلامی بر شمرده و استقبال هنرمندان برجسته کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برای حضور در این رویداد را یک موفقیت عنوان کردند.

در این همایش 50 هنرمند از 22 کشور ترکیه ، چین ، مغرب ، ایتالیا ، بحرین ، مالزی ، هند ، کویت و ..... و هنرمندانی از جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت دارند و آثار خود را در زمینه های مختلف خوشنویسی ، نقاشی ، تذهیب ، صنایع دستی ، نساجی ، زری بافی و خطاطی ریز را در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

از جمهوری اسلامی ایران اساتید خوشنویس جواد بختیاری ، محمد جواد زاده ، محمد حیدری و ناصر جواهرپور، محسن آقامیری و خانم لیلی عباسی در زمینه تذهیب ، رائین اکبر خان زاده در زمینه ریزنویسی و خانم عارفی نیز در زمینه زریبافی آثاری از خود را به نمایش گذاشته اند.

در حاشیه این همایش، چند گارگاه آموزشی در زمینه های مختلف هنرهای اسلامی و جهت معرفی هنرهای اسلامی به علاقه مندان به ویژه نسل جوان تدارک دیده شده است.

در نخستین شب این مراسم ،خامه یار رایزن فرهنگی ایران به هنگام بازدید فلاح و هیات همراه از آثار هنرمندان کشورمان اطلاعاتی پیرامون آثار ارائه شده را تقدیم وی کرد.

خانم عارفی که در زمینه هنر زردوزی در این نمایشگاه حضور دارد ، به هنگام بازدید فلاح از غرفه وی نمونه ای از آثار خود را بعنوان یادبود تقدیم او کرد.

قائم مقام وزارت اوقاف و امور اسلامی با تمجید از فرهنگ و هنر ایرانی ، حضور هنرمندان خبره کشورمان در همایش های چند سال اخیر هنرهای اسلامی را نشانه توجه این وزارت، به تمدن و فرهنگ غنی جمهوری اسلامی ایران و همکاری نزدیک با هنرمندان ایرانی عنوان کرد.

گفتنی است در حاشیه این مراسم رایزن فرهنگی کشورمان طی دیدارهای جداگانه با آقایان خلیف الأذینه قائم مقام اداره فرهنگی وزارت اوقاف و امور اسلامی و فرید العلی درخصوص برگزاری نمایشگاه انفرادی هنرمندان ایرانی گفتگو کرد.

از نکات قابل توجه این نمایشگاه می توان به مصاحبه رسانه های گروهی با هنرمندان ایرانی و استقبال بازدیدکنندگان از آثار آنان و کارگاه آقای رائین خانزاده در زمینه ریز نویسی و حک آیات قرآن به روی دانه های برنج و شکر اشاره کرده که با تعجب بسیاری از بازدیدکنندگان همراه شده است.

خانم عارفی بعنوان یک هنرمند توانا و صدور شناسنامه برای هر یک از آثار خود، همچنین دقت و ظرافت کار استاد محسن آقا میری و خانم لیلی عباسی در زمینه تذهیب علاوه بر تحسین هنرمندان و کارشناسان هنرهای اسلامی با استقبال بسیار مطلوبی از سوی بازدید کنندگان نمایشگاه مواجه شده است.