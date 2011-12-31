کارشناسان تغذیه در فارس مشاوره تلفنی می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: هفته ملی بسیج تغذیه از امروز آغاز شده که در این هفته علاقمندان میتوانند با تماس با شماره های ۲۱۲۲۴۴۵ و ۲۱۲۲۴۰۳ با مطرح کردن سؤالات خود ، به صورت تلفنی مشاوره دریافت کنند.
الهام کاووسی افزود: در این دوره از برگزاری هفته ملی بسیج تغذیه سعی میشود که با ارائه آموزشهای عمومی بر پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و اصلاح عادات غذایی جامعه تاکید شود.
وی اظهار داشت: مواردی که عموم مردم در راستای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و اصلاح عادات غذایی باید در نظر بگیرند در قالب هفت توصیه طلایی ارائه میشود.
کاووسی در خصوص این توصیهها به منظور پیشگیری از چاقی بیان کرد: در برنامه غذایی افراد باید مصرف انواع فست فودها کاهش و مصرف انواع سبزیها و میوهها افزایش یابد، روزانه بیش از دو ساعت از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده شود از انواع شیر و لبنیات کم چرب استفاده و مصرف انواع نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی و تنقلات کم ارزش اجتناب شود.
وی افزود: انجام ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی یا پیاده روی روزانه، پرهیز از مصرف روغن جامد و کاهش مصرف دیگر روغنها ، استفاده نکردن از رژیمهای غذایی خودسرانه برای کاهش وزن از دیگر موارد هفت توصیه طلایی است.
کاووسی افزود: در این هفته هر روز به یک نام نامگذاری شده که امید است با همکاری سایر بخشها بتوانیم گامی برای اصلاح عادات غذایی جامعه و پیشگیری از چاقی برداریم که عبارتند از:
شنبه: تأثیر اضافه وزن و چاقی بر سلامت
یکشنبه: نقش رسانه های جمعی در فرهنگسازی تغذیه صحیح و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی
دوشنبه: تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی
سه شنبه: مصرف بی رویه غذاهای آماده و فست فودها و تأثیر آن بر روند اضافه وزن و چاقی
چهارشنبه: پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان
پنج شنبه: مادران چاق، کودکان چاق، جامعه چاق
جمعه: نقش بخشهای مختلف توسعه در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی
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