کارشناسان تغذیه در فارس مشاوره تلفنی می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: هفته ملی بسیج تغذیه از امروز آغاز شده که در این هفته علاقمندان می‌توانند با تماس با شماره های ۲۱۲۲۴۴۵ و ۲۱۲۲۴۰۳ با مطرح کردن سؤالات خود ، به صورت تلفنی مشاوره دریافت کنند.

الهام کاووسی افزود: در این دوره از برگزاری هفته ملی بسیج تغذیه سعی می‌شود که با ارائه آموزشهای عمومی بر پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و اصلاح عادات غذایی جامعه تاکید شود.

وی اظهار داشت: مواردی که عموم مردم در راستای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و اصلاح عادات غذایی باید در نظر بگیرند در قالب هفت توصیه طلایی ارائه می‌شود.

کاووسی در خصوص این توصیه‌ها به منظور پیشگیری از چاقی بیان کرد: در برنامه غذایی افراد باید مصرف انواع فست فودها کاهش و مصرف انواع سبزیها و میوه‌ها افزایش یابد، روزانه بیش از دو ساعت از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده شود از انواع شیر و لبنیات کم چرب استفاده و مصرف انواع نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی و تنقلات کم ارزش اجتناب شود.

وی افزود: انجام ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی یا پیاده روی روزانه، پرهیز از مصرف روغن جامد و کاهش مصرف دیگر روغنها ، استفاده نکردن از رژیمهای غذایی خودسرانه برای کاهش وزن از دیگر موارد هفت توصیه طلایی است.

کاووسی افزود: در این هفته هر روز به یک نام نام‌گذاری شده که امید است با همکاری سایر بخشها بتوانیم گامی برای اصلاح عادات غذایی جامعه و پیشگیری از چاقی برداریم که عبارتند از:

شنبه: تأثیر اضافه وزن و چاقی بر سلامت

یکشنبه: نقش رسانه های جمعی در فرهنگ‌سازی تغذیه صحیح و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

دوشنبه: تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

سه شنبه: مصرف بی رویه غذاهای آماده و فست فودها و تأثیر آن بر روند اضافه وزن و چاقی

چهارشنبه: پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان

پنج شنبه: مادران چاق، کودکان چاق، جامعه چاق

جمعه: نقش بخشهای مختلف توسعه در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی