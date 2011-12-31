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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

کارشناسان تغذیه در فارس مشاوره تلفنی می دهند

کارشناسان تغذیه در فارس مشاوره تلفنی می دهند

شیراز - خبرگزاری مهر: کارشناسان تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در هفته بسیج تغذیه به صورت تلفنی به علاقمندان مشاوره تغذیه ارائه می‌ دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: هفته ملی بسیج تغذیه از امروز آغاز شده که در این هفته علاقمندان می‌توانند با تماس با شماره های ۲۱۲۲۴۴۵ و ۲۱۲۲۴۰۳ با مطرح کردن سؤالات خود ، به صورت تلفنی مشاوره دریافت کنند.

الهام کاووسی افزود: در این دوره از برگزاری هفته ملی بسیج تغذیه سعی می‌شود که با ارائه آموزشهای عمومی بر پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و اصلاح عادات غذایی جامعه تاکید شود.

وی اظهار داشت: مواردی که عموم مردم در راستای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و اصلاح عادات غذایی باید در نظر بگیرند در قالب هفت توصیه طلایی ارائه می‌شود.

کاووسی در خصوص این توصیه‌ها به منظور پیشگیری از چاقی بیان کرد: در برنامه غذایی افراد باید مصرف انواع فست فودها کاهش و مصرف انواع سبزیها و میوه‌ها افزایش یابد، روزانه بیش از دو ساعت از کامپیوتر و یا تلویزیون استفاده شود از انواع شیر و لبنیات کم چرب استفاده و مصرف انواع نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی و تنقلات کم ارزش اجتناب شود.

وی افزود: انجام ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی یا پیاده روی روزانه، پرهیز از مصرف روغن جامد و کاهش مصرف دیگر روغنها ، استفاده نکردن از رژیمهای غذایی خودسرانه برای کاهش وزن از دیگر موارد هفت توصیه طلایی است.

کاووسی افزود: در این هفته هر روز به یک نام نام‌گذاری شده که امید است با همکاری سایر بخشها بتوانیم گامی برای اصلاح عادات غذایی جامعه و پیشگیری از چاقی برداریم که عبارتند از:

شنبه: تأثیر اضافه وزن و چاقی بر سلامت

یکشنبه: نقش رسانه های جمعی در فرهنگ‌سازی تغذیه صحیح و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

دوشنبه: تأثیر فعالیت بدنی در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

سه شنبه: مصرف بی رویه غذاهای آماده و فست فودها و تأثیر آن بر روند اضافه وزن و چاقی

چهارشنبه: پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان

پنج شنبه: مادران چاق، کودکان چاق، جامعه چاق

جمعه: نقش بخشهای مختلف توسعه در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی

کد مطلب 1497609

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