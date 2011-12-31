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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

"دل بوسکه" نگران آمادگی "فرناندو تورس" است

"دل بوسکه" نگران آمادگی "فرناندو تورس" است

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در ارتباط با وضعیت آمادگی "فرناندو تورس" ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال اسپانیا تابستان امسال با انتقالی 50 میلیون پوندی به چلسی پیوست اما نتوانسته عملکرد خوبی با آبی پوشان استمفوردبریج داشته باشد و همین امر سبب نگرانی ویسنته دل بوسکه شده است.

دل بوسکه در گفتگو با "آ اس" اظهار داشت: وضعیت تورس نگران کننده است. او زیاد بازی نمی‌کند و در فاصله چند ماه مانده به رقابت‌های یورو 2012 چنانچه وضعیت به همین منوال پیش برود، کار برای او دشوار خواهد شد.

وی افزود: فرناندو برای آنچه در فوتبال انجام داده قابل احترام است اما اگر او بازی نکند ... . زمان گویای همه چیز خواهد بود. تورس چنانچه در تیمش بازی کند در یورو 2012 شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1497613

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