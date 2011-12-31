پیوستن انقلابیون به نیروهای مسلح / عبدالجلیل تماس با تل آویو را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع لیبیایی از فراخوان دولت جدید برای جذب انقلابیون در نیروهای مسلح این کشور خبر دادند.

این منابع گزارش دادند: پس از اعلام فراخوان، شماری از انقلابیون برای پر کردن فرمهای مخصوص به منطقه "بن عاشور" در طرابلس مراجعه کردند.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی گفت : صفحه بسیاری از موضوعات زمان قذافی بار دیگر گشوده شده است که پرونده لاکربی از جمله آنهاست و شورای انتقالی اسنادی درباره دخالت "معمر قذافی" در این موضوع در اختیار دارد.

وی ضمن تکذیب هر گونه نقش قوی "برنارد لیوی" روزنامه نگار یهودی-فرانسوی در انقلاب لیبی افزود: آنچه اخیرا درباره انتقال نامه ای از شورای انتقالی برای اسرائیل درباره عادی سازی منتشر شده، بی اساس است.

عبدالجلیل بیان کرد: قطر کشور کوچکی است که کمک بسیاری به لیبی کرده است و هیچ چشمداشت نظامی یا سیاسی ندارد، اما ارتباطات محکمی با برخی انقلابیون دارد.

وی اظهار داشت : تظاهراتی که در برخی مناطق لیبی برگزار می شود، نشانه دموکراسی است اگر نیمی با اکثریت مردم لیبی خواهان کناره گیری من باشند، کناره گیری می کنم.

رئیس شورای انتقالی افزود: من شیفته کرسی قدرت نیستم و ادامه فعالیتم قبل از هر چیز یک وظیفه ملی محسوب می شود و کناره گیری ام فاجعه به بار می آورد.