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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

جزایری:

گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است

گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور گفت: گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج سال گذشته است. گفتمان امروز جمهوری اسلامی ایران دارای حیطه ها و لایه های جدیدی است که هنوز زمان طرح آن فرا نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد تلاش آمریکا برای تحریم صدور نفت ایران با بیان این مطلب ادامه داد: قبلاً این تصور غلط شکل گرفته بود که دستگاههای اطلاعاتی امریکایی و اروپایی دارای توانمندیهای فوق العاده ای در کسب و تحلیل اخبار و گزارش ها و رویدادها هستند، اما اینک به صراحت باید از ناکامی های قابل تکرار این سرویس ها سخن به میان آورد.

جزایری تصریح کرد: در موضوع نفت ، سایر کشورها منافعشان را با امریکا گره نمی زنند زیرا از خسارات زیاد و عواقب آن اطلاع دارند.
 

کد مطلب 1497617

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