گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد تلاش آمریکا برای تحریم صدور نفت ایران با بیان این مطلب ادامه داد: قبلاً این تصور غلط شکل گرفته بود که دستگاههای اطلاعاتی امریکایی و اروپایی دارای توانمندیهای فوق العاده ای در کسب و تحلیل اخبار و گزارش ها و رویدادها هستند، اما اینک به صراحت باید از ناکامی های قابل تکرار این سرویس ها سخن به میان آورد.

جزایری تصریح کرد: در موضوع نفت ، سایر کشورها منافعشان را با امریکا گره نمی زنند زیرا از خسارات زیاد و عواقب آن اطلاع دارند.

