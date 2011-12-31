5 میلیون شاخه گل نرگس در خراسان جنوبی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی اظهار داشت: پیش ‌بینی می ‌شود امسال پنج میلیون و 200 هزار شاخه گل نرگس به ارزش اقتصادی 520 میلیون تومان از زمین‌های زیر کشت این محصول در استان برداشت شود.

وی افزود: در شهر خوسف هشت هکتار زمین زیر کشت گل نرگس است که در هر مترمربع 50 شاخه بریده و در هر هکتار 500 هزار شاخه بریده گل نرگس برداشت می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: پیش ‌بینی می ‌شود برداشت گل نرگس نسبت به سال گذشته حدود 20 تا 30 درصد افزایش داشته باشد.

هادربادی ادامه داد: حدود 30 تا 40 درصد گل نرگس استان به استان‌های یزد، خراسان رضوی، البرز و اصفهان صادر می ‌شود.

وی اظهار داشت: بیشترین میزان تولید گل نرگس در روستاهای تقاب، معصوم‌آباد و دستگرد خوسف است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خشکسالی و سرمازدگی و حاصلخیزی خاک را از عواملی دانست که برداشت این محصول را تحت تاثیر خود قرار می ‌دهد.

هادربادی با اشاره به زمان گل‌دهی این محصول گفت: در فصل پاییز از زمانی که آبیاری مزارع گل نرگس صورت می‌ پذیرد تا زمانی که بارش برف و سرمای شدید سبب سرمازدگی آن نشود گل‌ دهی آن ادامه دارد.

وی در اختیار گذاشتن تسهیلات مربوطه، ارائه راهکارهای فنی برای افزایش عملکرد در واحد سطح، توصیه‌ های فنی کاشت، داشت و برداشت و ارائه اطلاعات لازم در مورد ماندگاری گل پس از برداشت را از مهم‌ ترین اقدامات در این زمینه دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: برداشت گل نرگس از اواخر آبان آغاز می ‌شود و تا پایان بهمن ادامه دارد.