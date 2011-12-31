اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های شاخص بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان با بیان اینکه در این رابطه بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قراردادهایی را با صندوق توسعه ملی منعقد کرده‌اند تا تسهیلات در نظر گرفته شده به بخش کشاورزی اختصاص یابد، افزود: طبق مصوبه صندوق، همه زیر بخش های کشاورزی می توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده و هر طرحی که در بخش کشاورزی شاخص باشد می تواند از این تسهیلات استفاده کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی اولویتها مشخص شده است افزود: طبق برنامه پنجم توسعه، زیربخش دام و طیور، تولیدات گیاهی و مکانیزاسیون، بهینه سازی مصرف انرژی، تولید شیر، گوشت قرمز و سفید وصنایع بسته بندی و فراوری از دیگر مباحثی است که در برنامه پنجم توسعه بر آنها تأکید شده است.

وی با بیان اینکه از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا در بخش کشاورزی هزینه شود، تصریح کرد: از این مبلغ ، باید سعی شود حداقل هزار میلیارد ریال در این استان جذب شود.

محمدیان با اشاره به بند 16 قانون بودجه 1390 گفت: طبق این بند قانونی، مقرر شده است منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی به صورت ریالی در اختیار بخش قرار گیرد و طبق مصوبه طرح دو فوریتی مجلس، بازپرداخت این تسهیلات به صورت ریالی انجام می شود.

وی با بیان اینکه دهها طرح شناسایی شده و بقیه نیز در حال شناسایی بوده، تا از این تسهیلات استفاده کنند افزود : جلسات هماهنگی با مسئولین بانک کشاورزی برگزار شده است تا همه کسانی که متقاضی اجرای طرح های با توجیه فنی و اقتصادی هستند برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.

رئیس جهادکشاورزی استان با بیان اینکه نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی یک درصد کمتر از نرخ‌های رایج بسته سیاستی نظارتی بانکی در سالجاری خواهد بود افزود: به عنوان مثال در عقود مبادله‌ای با بازپرداخت 24 ماهه 10 درصد و با دوره باز پرداخت بیشتر 13 در صد و در عقود مشارکتی بین 13 تا 15 درصد پرداخت خواهد شد.

محمدیان با بیان اینکه از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی سهم صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مشخص شده است ادامه داد: از این میزان اعتبار تسهیلاتی اختصاص یافته، سهم آذربایجان شرقی در حدود هزار میلیارد ریال بوده است که طبق مصوبه اعضای صندوق به طرح های بزرگ کشاورزی اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در بخش ها و طرح های توجیه دار و با نظر این سازمان پرداخت خواهد شد، افزود: بازپرداخت این تسهیلات در مناطق محروم 10 ساله و در سایر مناطق هشت ساله خواهد بود.

محمدیان همچنین سهم صنایع بسته بندی، فرآوری، بازاریابی و صادرات را، 40 درصد عنوان کرده و اظهار داشت: 40 درصد باقی مانده این مبلغ در بخش دام و طیور و آبزیان و 20 درصد نیز در زیر بخش تولیدات زراعی ، باغبانی و مکانیزاسیون صرف خواهد شد.