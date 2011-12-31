به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در همایش سراسری بررسی روند پیشرفت مصوبات اخیر دولت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق نباید هیچ پستویی وجود داشته باشد، گفت: باید در هر کجا هر تخلفی در بحث قاچاق صورت بگیرد به اطلاع همه برسد و شفافیت یکی از اصول مهم در این زمینه است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق بازدارندگی اصل است، افزو: اگر کسی مجرم است، در محیط کسب و کار باید همه این را بدانند. هر وقت در اقتصاد اصل شفافیت را محترم دانستیم، آن زمان فساد، رشوه و تبان ریشه کن می شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات درخشان لایحه کسب و کار را این است که تمام مناقصه ها و مزایده ها دولتی و غیره باید در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: شفافیت در قاچاق باعث می شود که بسیاری از خلافکاران که به دنبال کسب سود از آن هستند از این امر رهانیده شوند.

نهاوندیان نسبت به روشی که در حال حاضر در مورد املاک تملیکی اعمال می شود، انتقاد کرد و افزود: املاک تملیکی به یک تجارت تبدیل شده است و گویی کالاهای تملیکی اگر وارد این سازمان شوند، شستشو می شوند و انگار نه انگار که قاچاق بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بهترین روش مقابله با قاچاق را تسهیل زمینه فعالیت قانونی عنوان و بیان کرد: بهبود محیط کسب و کار اصلی ترین روش مقابله با قاچاق است، متاسفانه رتبه ما در کسب و کار مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه دنبال خودخواهی شخصی و صنفی باشیم، محیط کسب و کار باید اصلاح شود، تحریم کنندگان تصور کردند که با تحریم ما دست از کار می کشیم، اما قانون محیط کسب و کار را در شرایط تحریم تدوین کردیم واین بهترین پاسخ به تحریمها است.

نهاوندیان گفت: جهاد اقتصادی بهترین از این نیست که فضای کسب و کار را آماده، محیا و تشویق کننده سرمایه گذاری کنیم، هیچکس به دنبال این نیست که بخش خصوصی جانشین حاکمیت در سیاستهای کلان اقتصادی شود، این در حالی است که بر اساس اصل 44 نقش و وظایف حاکمیتی دولت در اقتصاد باید بازنگری شود.