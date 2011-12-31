نمایشگاه یک روزه آثار عکس و خط و نقاشی در شهریار برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار با همکاری شهرداری فاز سه اندیشه اقدام به برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی شهرستان شهریار به مناسبت حماسه نهم دی در فرهنگسرای امام علی ( ع) فاز سه اندیشه کرد.

در این نمایشگاه هنرمندان دو رشته، خطاطی و نقاشی علاوه بر ارائه آثار خود در نمایشگاه، هنر خود را به صورت کارگاهی ورک شاپ با موضوع حماسه نهم دی به بازدیدکنندگان عرضه کردند.

هنرمندان عکاس شهرستان نیز 14 اثر با موضوع حضور حماسی مردم در نهم دی ماه سال ۸۸ فوق را به نمایش گذاشتند.

در بخش جنبی نمایشگاه نیز با توجه به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، تراکتهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص بصیرت و حماسه نهم دی و پوسترهای بازدید وی از جبهه های نبرد حق علیه باطل، تحت عنوان آفتاب ولایت و امیر دلها به نمایش درآمد.

هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه در رشته خط خیریه وحری و در رشته نقاشی آهنگر، نوروزی، حسین پور، یمینی نژاد و میرعلمی است.