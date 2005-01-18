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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۱۶

قهرمان ليگ برتر كاراته اين هفته معرفي مي شود

قهرمان رقابتهاي ليگ دسته برتر كاراته (جام ولايت) روز جمعه با برگزاري ديدارهايي معرفي مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" رقابتهاي هفته چهارم و پاياني مسابقات ليگ دسته برتر كاراته صبح جمعه در سالن شهيد كبكانيان تهران پس از 4 ديدار در كوميته و 3 ديدار در كاتا خاتمه مي يابد. دراين رقابتها تاكنون تيم صنعت نفت اهواز از مجموع 14 بازي انجام شده با 39 امتياز درصدر جدول قرار دارد در حالي كه تيم پاس تهران با يك بازي كمتر و 33 امتياز و تيم فولاد مباركه با همين امتياز از 14 بازي درجاي سوم ايستاده اند. ديدارهاي هفته پاياني به شرح زير است:
كوميته:
صنعت نفت اهواز - ايزد فردوس
گلبافت اراك - فولاد مباركه
زغال سنگ كرمان - پاس تهران
دانشگاه آزاد اسلامي - فجر سپاه
كاتا:
فجر سپاه - فولاد مباركه
صنعت نفت اهواز - زغال سنگ كرمان
دانشگاه آزاد اسلامي - تراكتور سا زي ايران

 

کد مطلب 149763

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