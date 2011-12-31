دو کتاب در کانون کودکان گلستان نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتابها با عنوان مجموعه داستان "جادوگر بیکار "و مجموعه شعر "آقای تابستان"، از لحاظ محتوایی و ظاهری مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

وجود 9 داستان با 3 پایان متفاوت، تلفیق ابزار امروزی با افسانه های کهن و داستان هایی که از سال های قبل در ذهن کودکان و نوجوانان نقش بسته است، تاکید بر جنبه های آموزشی، تربیتی و پرورش تخیل از جمله ویژگی های مجموعه داستان "جادوگر بیکار" به نویسندگی "جانی رُداری" نویسنده ایتالیایی بود.

در نقد مجموعه شعرهای "منیره هاشمی" در کتاب آقای تابستان نیز برخی از صنایع شعری شاخص کتاب مانند تشخیص ، تشبیه و نیز قالب اشعار روان بودن بیشتر اشعار مجموعه تا حدی که بسیاری از آن ها برای گروه سنی پایین تر (الف وب) نیز مناسب تشخیص داده شد و استفاده از واژه های آشنا بدون پیچیدگی ،کاملا سلیس و روان از شاخصه های شعر های مجموعه بود.

این نشست ها با هدف ترویج مطالعه کتاب ها و رمان های جدیدالانتشار کانون، آشنایی مربیان و مسئولان کانون با اصول و شیوه های نقد صحیح و تمرین و ممارست فعالیت بحث و معرفی کتاب صورت می گیرد.

در پایان تأکید شد مربیان شرکت کننده در نشست نقدهای خود را به صورت مکتوب به واحد کارشناسی ادبی استان گلستان ارائه دهند.