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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

نمایشگاه حماسه 9 دی در شهر اندیشه برگزار شد

نمایشگاه حماسه 9 دی در شهر اندیشه برگزار شد

شهریار - خبرگزاری مهر: به منظور غنا بخشیدن به بحث تبیین جایگاه یوم الله 9 دی با عنوان "روز بصیرت و میثاق با ولایت" نمایشگاه حماسه 9 دی در شهر اندیشه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه حماسه نهم دی با همکاری مشترک شهرداری شهر اندیشه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، در سالن گالری مجموعه فرهنگی هنری امام علی (ع) شهر اندیشه برپا شد.

در این زمینه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اندیشه اظهار داشت: حضور حماسه آفرین مردم در نهم  دی ماه در حقیقت جان مایه ولایتمداری مردم شریف ایران را نشان داد و مُعاندان و استکبار جهانی را در نیل به اهداف خصمانه و فتنه انگیزانه شان، علیه نظام ناامید کرد.
 
سورش کریمی افزود: با توجه به بزرگداشت دومین سالروز یوم الله 9 دی با عنوان "روز بصیرت و میثاق با ولایت"  اقدامات لازم برای برپایی نمایشگاه حماسه نهم دی انجام شد.
 
وی با اشاره به موضوعات و محتوای این نمایشگاه اعلام کرد: در این نمایشگاه یک روزه 14 اثر خوشنویسی، 14 عکس برتر و نقاشی (به صورت کارگاهی) با محوریت حماسه نهم دی ماه، در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
کد مطلب 1497635

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