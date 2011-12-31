تکمیل و افتتاح بزرگراه آزادگان تا پایان سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف درمراسم بهره برداری از 69 طرح در قالب 280 پروژه عمرانی در منطقه 18 با بیان این که هنوز مشکلات زیادی مانند ساماندهی مشاغل دست فروشی، کمبود امکانات رفاهی ، بافت های فرسوده ، مشکلات حریم و ... در مناطق جنوبی و منطقه 18 وجود دارد گفت: تمام تلاش و توان خود را برای حل این مشکلات به کار می گیریم .

وی با اشاره به اقدامات گسترده ای که در حوزه های مختلف از جمله توسعه فضاهای سبز ، خدمات عمومی ، گسترش مراکز ورزشی ، فرهنگی ، آموزشی و دینی در این مناطق شده است ، اظهار کرد : اگرچه ما در حوزه اشتغال زایی مسئولیتی نداریم و کاری از دستمان برای جوانان بر نمی آید اما با توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی ، در تلاشیم تا اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به بهترین شکل ممکن تامین کنیم و کودکان و نوجوانی که امید و آرزوی ما هستند و آینده سازان جامعه را سالم به جامعه تحویل دهیم .

قالیباف در ادامه همچنین با تاکید بر توسعه زیر ساخت ها و ایجاد شبکه منسجم راه ها و دسترسی ها در مناطق جنوبی به ویژه منطقه 18 افزود : احداث پل ها و اتوبان ها و تکمیل شبکه تردد در منطقه 18 به موازات توسعه حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم دسترسی هایی راحت و مناسب را برای شهروندان منطقه فراهم سازیم .

وی در ادامه با اشاره به پروژه بزرگراه آزادگان گفت: این پروژه ملی با جدیت در دست احداث است که می تواند نقش مهمی در ترددهای پایتخت داشته باشد.

قالیباف با بیان این که روزهای اول نمی دانستم که بزرگراه آزادگان اصلا ساخته نشده و تصورم بر این بود که اتوبان موجود همان بزرگراه است که از لحاظ زیر ساخت ها مشکل دارد ، گفت:اتوبانی که اکنون به عنوان یک مسیر اصلی تردد برای خودروهایی که به شرق و غرب و جنوب کشور قصد سفر دارند مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل مشکلات زیادی که در این مسیر وجود دارد هر هفته تصادفات سنگین و منجر به فوتی را در آن شاهد هستیم .

وی تصریح کرد: احداث بزرگراه آزادگان اگرچه با مشکلاتی مانند ، دست ریز بودن خاک های مسیر ، تقاطع های زیاد و قرار داشتن ریل راه آهن در مسیر مواجه است اما کار آن با جدیت دنبال می شود ، چنانچه اکنون بخشی از این پروژه ملی در منطقه 21 احداث شده که در تلاشیم با ادامه این بزرگراه از مناطق 18 ، 19 و 20 به منطقه 15 رسیده و آن را به جاده خاوران متصل کنیم.

شهردار تهران افزود : امیدواریم که پروژه بزرگراه آزادگان تا پایان سال آتی تکمیل و آماده افتتاح شود و به این وسیله بار سنگینی از ترافیک تهران و کشور برداشته شود.