کالاهای چینی در مبداء بازرسی استاندارد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت بعد از ظهر شنبه در جمع فعالان اقتصادی و تجاری گلستان گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان استاندارد کشور چین منعقد کرده است، تمام کالاهای وارداتی از چین باید در مبداء توسط شرکت های بازرسی مورد تایید بازرسی شوند.

وی اظهار داشت: در صورتی که تولید کنندگان چینی از استانداردی که مورد توافق دو کشور است تخلف کنند، سازمان استاندارد همان کشور با آنان برخورد خواهد کرد.

پیروزبخت همچنین اظهار داشت: بر اساس مقررات جدید، بازرسی کالاهای وارداتی تنها به مرزهای کشور محدود نمی شود بلکه یک کالای قاچاق حتی پس از عبور از مرز در تمام کشور قابل شناسایی، پیگیری و ردیابی است.