پیشرفت 68 درصدی خطوط انتقال آب و فاضلاب در سایت مسکن مهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید توکلی بینا ظهرشنبه به مناسبت یازدهم دیماه، سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران، تصویب این قانون را یکی از موفقیت‌های شرکت‌های آبفای شهری عنوان کرد و گفت: تصویب این قانون باعث شد تا این شرکت‌ها از حالت سازمانی خارج شده و قدرت ابتکار‏، تصمیم گیری و سرعت عمل آنها را بالا برد.



وی در ادامه به برخی فعالیت‌های شرکت آبفای قم در سال جاری اشاره کرد و گفت: درسال 90 با استفاده از توان کارکنان، پیمانکاران و مشاوران توانستیم گام های بزرگی برداریم.



شرکت آبفای قم در سال جاری 46 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرد



توکلی بینا یادآور شد: بخشی از این موفقیت ها نیز مرهون افزایش اعتبارات در سال جاری است و ما امسال حدود 46 میلیارد تومان دریافت اعتبارات استانی، ملی، اعتبارات داخلی، مسکن مهر و سفر رهبری را داشتیم.



وی با بیان این که 31 میلیارد تومان این اعتبارات مربوط به مسکن مهر، سفر رهبری، استانی و ملی و 15 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات داخلی بوده است‏، اظهار داشت: در سال گذشته اعتبارات عمرانی ما 18 میلیارد تومان بود که امسال به 31 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و از این باب شاهد یک جهش اعتباری بودیم.



مدیر عامل شرکت اب و فاضلاب استان قم در ادامه به برخی از پروژه های مهم این شرکت در سال 90 اشاره کرد و بیان داشت: یکی از این پروژه‌های مهم، اجرای پروژه های تاسیسات آب و فاضلاب مسکن مهر بود که شرکت آب و فاضلاب استان نسبت به اجرای آن اقدامات خوبی داشت.



وی در این خصوص اظهار داشت: از جمله این پروژه ها احداث 2 باب مخزن هر کدام با گنجایش 20 هزار متر مکعب است که هم اکنون مخزن شماره یک مسکن مهر، 98 درصد پیشرفت فیزیکی و مخزن شماره 2، 60 درصد پیشرفت داشته است.



توکلی بینا یادآور شد: همچنین در این بخش خطوط انتقال به طول 7 هزار و 650 کیلومتر اجرا، 68 درصد پیشرفت داشته است که برابر 7.7 کیلومتر خواهد شد و تا کنون نیز 16.4 کیلومتر شبکه های فرعی و اصلی آب و فاضلاب در بخش مسکن مهر قم اجرا شده است.



هیچ مسکن مهری در قم بدون امکانات آب و فاضلاب افتتاح نمی شود



وی یادآور شد: این درصد پیشرفت در حالی است که شرکت اب و فاضلاب، بعد از شروع ساخت و سازها در این بخش، کار خود را آغاز کرد و هم اکنون با افتتاح پروژه های مسکن مهر، پروژه های آب و فاضلاب نیز به بهره برداری می رسد و ما هیچ مسکن مهری نداریم که بدون داشتن امکانات آب و فاضلاب افتتاح شود.

