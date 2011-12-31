آمارکاندیداهای جریان انحرافی/درخواست کمک روسیه از دستگاههای امنیتی ایران

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 10 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود :

زیباکلام: نظر هاشمی‌رفسنجانی عدم شرکت در انتخابات است

صادق زیبا‌کلام، درباره نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت : نظر آقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخابات است چون هیچ یک از خواسته‌هایی که وی در آخرین نماز جمعه خود و پس از حوادث 22 خرداد سال 88 مطرح کرد، جامه عمل پوشیده نشد. وی در ادامه گفت: خواسته‌های آقای هاشمی در آخرین نماز جمعه‌ای که حضور داشت، ایجاد آشتی ملی، وحدت ملی و عبور از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود اما هیچ یک از خواسته‌های وی تحقق پیدا نکرد و چه بسا اینکه عکس این خواسته‌ها تحقق پیدا کرد بنابراین فکر می‌کنم آقای هاشمی رفسنجانی هم در انتخابات پیش رو شرکت نمی‌کند.

امتناع نمایندگان اصلاح‌طلب از مصاحبه درباره حماسه 9 دی

سایت خبری جهان با اشاره به عدم تمایل نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر در مورد حماسه 9 دی نوشت : بر اساس مشاهدات خبرنگار جهان، بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب یا همان نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس وقتی در مقابل این پرسش قرار می گرفتند که «نظر شما راجع به فتنه سال 1388، حماسه 9 دی و نقش مردم در خلق این حماسه چیست؟»، از پاسخ به این سوالات امتناع کرده و مصاحبه را به زمان بعد موکول می کردند این در حالی بود که وقتی در همان لحظه از آنها در خصوص مسایل دیگر به خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات سوال می شد، در دقایق طولانی به گفت وگو با خبرنگاران می پردختند.

نگرانی و تاثر رسانه های ضدانقلاب از فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت : پس از فیلتر شدن سایت رسمی هاشمی رفسنجانی و سکوت مسئولان این سایت ، هنوز از طریق مراجع قانونی مرتبط با این اقدام ،‌اطلاعیه یا خبری اعلام نشده است. این در حالیست که یکی از بستگان نزدیک آقای هاشمی در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها ، توضیحاتی در این خصوص ارائه داد و این اقدام را منسوب به مراجع قانونی کرد که به سرعت در رسانه های ضد انقلاب از قبیل بی بی سی ،صدای امریکا، رادیو فردا ، بالاترین و حتی العربیه بازتاب داشته است.

آمار کاندیداهای جریان انحرافی

سایت خبری مشرق در خبری آورده : در جلسه انتخاباتی جریان انحرافی که روز جمعه برگزار شد، یکی از لیدرهای این جریان اعلام کرد 573 کاندیدای ما برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند. وی همچنین استراتژی انتخاباتی این جریان را منوط به میزان تایید صلاحیت نامزدهای این جریان دانست.

احمدی‌نژاد درجمع‌حامیانش:دولت رامی‌ترساندند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمود احمدی‌نژاد در نشست صمیمی با حامیان گفتمان انقلاب اسلامی،با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در طول سالهای پس از انتخابات 84 گفت :‌ هدفمندی یارانه ها از جمله اقدامات بزرگی بود که دنیا را مبهوت کرد و برای اولین بار اذعان کردند که مدل جمهوری اسلامی قابل الگوبرداری است و این در حالی است که قبل از اجرای این طرح عده زیادی در داخل کشور دولت را نسبت به اجرای آن می ترساندند. وی در ادامه افزود:آمریکا، صهیونیست ها و برخی در داخل بطور هماهنگ دولت را تحت سنگین ترین فشارها قرار دادند .

درخواست کمک روسیه از دستگاه های امنیتی ایران

به گزارش مشرق نیوز پس از وقوع تجمعات خیابانی در روسیه به بهانه تقلب در انتخابات پارلمانی، مقامات روس از دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک برای انتقال تجربیات شان در مهار فتنه و آشوب های خیابانی کرده اند. مقامات امنیتی کشورمان از ماه ها قبل و با رصد تحرکات دستگاه های امنیتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به مقامات روس نسبت به وقوع ناآرامی های اجتماعی پس از انتخابات هشدار داده بودند.

جدیدترین نقشه ورزشی جریان انحرافی

جوان آنلاین نوشت : جریان انحرافی ، وزارت ورزش و جوانان را به عنوان یکی از اهداف خود برای نفوذ در نظر گرفته و تمام سعی خود را روی این موضوع متمرکز کرده که با استفاده از عناصر فعال خود در این وزارتخانه و معرفی آنها به عنوان کاندیداهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی عملاً فضای ورزش را در اختیار بگیرد. البته کار به همین جا ختم نمی‌شود و این جریان با استفاده از چهره‌های شاخص و نام‌آشنای ورزش و خارج از محدوده سیاست به خصوص در شهرهای مختلف غیر از تهران عملاً سعی دارد تا خود را از کانون توجهات دور کرده و به دور از حاشیه و جار و جنجال نتیجه انتخابات را به میل و خواسته‌ خود نزدیک کند .

اسرائیل به دنبال دریافت غرامت املاک یهودیان در زمان پیامبر اسلام(ص)

سایت خبری عصر ایران به نقل از روزنامه میدل ایست مونیت,ر چاپ لندن نوشت : اسرائیل در اقدامی عجیب و مضحک قصد دارد غرامت املاک و زمین های یهودیان در عربستان سعودی از دوره پیامبر اسلام(ص) تاکنون را دریافت کند!براساس این خبر، وزارت خارجه اسرائیل به دنبال ارائه پیش نویس لایحه ای به پارلمان این رژیم است تا از طریق آن ، کابینه اسرائیل ملزم به پیگیری و دریافت غرامت از ایران و دولت های عربی بابت املاک یهودیان در این کشورها شود؛ املاکی که به ادعای صهیونیست ها تا سال 1948 در این کشورها تحت مالکیت یهودیان بوده است ولی پس از آن مصادره یا رها شده بودند.براساس این پیش نویس، کابینه اسرائیل می بایست از ایران هم در مقابل آنچه که " کشته و ناپدید شدن صدها یهودی در ایران " توصیف شده تقاضای غرامتی به ارزش 100 میلیارد دلار کند.

بانک مرکزی ایران به دنبال رفع توقیف 2 میلیارد دلار در آمریکا

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، بانک مرکزی ایران قصد دارد در اوایل سال آینده میلادی (که از فردا آغاز می شود) شکایتی را به دادگاه فدرال آمریکا در شهر نیویورک ارائه کند تا بتواند مبلغ دو میلیارد دلار پول توقیف شده در "سیتی بانک"را آزاد کند. ناظران گفته اند این اقدام ، تحرک جدید ایران در این موضوع است تا بتواند دوباره کنترل پول خود را به دست بگیرد.این مبلغ پول در سال 2008 و پس از درخواست یک هزار نفر از افراد آسیب دیده از انفجاری در لبنان، توقیف شده بود. این افراد از دادگاه خواسته بودند این مبلغ توقیفی به استناد حکم دادگاه، به عنوان غرامت به آنها پرداخت شود.

بهایی‌ها به دنبال ستاره‌های فوتبال ایران!

سایت خبری قاصد به نقل از یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال نوشت: باید مراقب بازیکنان ایرانی که به تازگی به تیم‌های خارجی رفته‌اند باشیم و آنها را از گزند بدخواهان و بی دین‌ها محافظت کنیم. این مسئول افزود : متاسفانه اخبار نگران کننده‌ای به دستمان رسیده مبنی بر اینکه بهایی‌ها به دنبال ستاره‌های فوتبال ایران هستند و می‌خواهند آنها را با هر ترفندی به سمت خود بکشند تا شاید بتوانند موفق شوند یکی از آنها را بهایی کنند. به اعتقاد وی، مسئولان باشگاه‌ها باید این مسئله را جدی بگیرند هرچند اکنون این خطر فقط بازیکنان کوچ کرده از ایران را تهدید می‌کند اما نباید از بازیکنان ایرانی که تابعیت مضاعف گرفته‌اند و در ایران هم شاغل هستند، غافل شد.