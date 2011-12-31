9 دی نشان از به اوج رسیدن بصیرت انقلابی مردم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، داود حبیبی اظهار داشت: رویداد عظیم 9 دی که با حضور یکپارچه ملت عاشورایی ایران خلق شد، این حرکت میلیونی مردم نشان از به اوج رسیدن بصیرت دینی و انقلابی مردم ایران اسلامی بود.

وی افزود: حماسه 9 دی برخاسته از بصیرت است، از دشمن‌شناسی و حضور در عرصه مجاهدانه است و این عوامل این روز را از دیگر روزها متمایز کرده است.

این مسئول 9 دی 88 را یادآور حماسه بزرگ ملت ولایتمدار ایران اسلامی عنوان و اعلام کرد: داشتن بصیرت دینی و آگاهی و شناخت عمیق مسائل برای حرکت در مسیر تعالی و تکامل امروزه به عنوان یک نیاز ضروری است و انسانهای آگاه و متدین باید در هر زمان و مکان بصیرت دینی داشته باشند.

حبیبی برگزاری همایش بزرگ 9 دی در مصلی بزرگ شهرستان قدس و همچنین برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با محوریت بصیریت را از جمله برنامه های این سازمان در این خصوص عنوان کرد.