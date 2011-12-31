ادامه تظاهرات سوریها در مخالفت با دخالت خارجی/"بشار" بر پیشانی یک کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، برخی استانهای سوریه امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت با دخالت خارجی و تاکید بر وحدت ملی و پافشاری بر مقابله با توطئه ای که کشور در معرض آن قرار گرفته است، بود.
شهروندان سوری همچنان به فعالیتهای ملی خود در مخالفت با دخالتهای خارجی در امور داخلی سوریه ادامه می دهند و بر وحدت ملی و حمایت از استقلال در تصمیم گیریهای ملی و برنامه اصلاحات فراگیر به رهبری بشار اسد تاکید و اعلام کردند با تمام قدرت در مقابل توطئه ای که کشور را هدف قرار داده است، خواهند ایستاد.
جمعیتهای گسترده ای از شهروندان تجمعات خود را به طور خودجوش در برخی میادین و خیابانهای استانهای دمشق و اطراف آن، حلب، حمص، لاذقیه، طرطوس، السویداء والحسکه آغاز کردند و با سر دادن شعارهایی تاکید می کردند با قرار گر فتن در کنار رهبران خود با تمام فشارها و حملات مغرضانه ای که امنیت و ثبات سوریه را با هدف وادار کردن این کشور به چشم پوشی از اصول مقابله خواهند کرد.
شرکت کنندگان در این تظاهراتها با اعلام حمایت از ارتش سوریه به سبب مقابله با گروههای مسلح، ارتش را سپر و حامی کشور در برابر توطئه ها توصیف کردند.
تظاهرات کنندگان همچنین خواستار افشای کذب و دروغگویی رسانه های گمراه کننده و نقش آنها در ریختن خون سوریها از طریق خبرهای تحریک آمیز و مغرضانه شدند.
نظر شما