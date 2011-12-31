ادامه تظاهرات سوریها در مخالفت با دخالت خارجی/"بشار" بر پیشانی یک کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، برخی استانهای سوریه امروز نیز شاهد تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت با دخالت خارجی و تاکید بر وحدت ملی و پافشاری بر مقابله با توطئه ای که کشور در معرض آن قرار گرفته است، بود.



شهروندان سوری همچنان به فعالیتهای ملی خود در مخالفت با دخالتهای خارجی در امور داخلی سوریه ادامه می دهند و بر وحدت ملی و حمایت از استقلال در تصمیم گیریهای ملی و برنامه اصلاحات فراگیر به رهبری بشار اسد تاکید و اعلام کردند با تمام قدرت در مقابل توطئه ای که کشور را هدف قرار داده است، خواهند ایستاد.

جمعیتهای گسترده ای از شهروندان تجمعات خود را به طور خودجوش در برخی میادین و خیابانهای استانهای دمشق و اطراف آن، حلب، حمص، لاذقیه، طرطوس، السویداء والحسکه آغاز کردند و با سر دادن شعارهایی تاکید می کردند با قرار گر فتن در کنار رهبران خود با تمام فشارها و حملات مغرضانه ای که امنیت و ثبات سوریه را با هدف وادار کردن این کشور به چشم پوشی از اصول مقابله خواهند کرد.



شرکت کنندگان در این تظاهراتها با اعلام حمایت از ارتش سوریه به سبب مقابله با گروههای مسلح، ارتش را سپر و حامی کشور در برابر توطئه ها توصیف کردند.

مردم سوریه همچنین با در دست داشتن پارچه نوشته هایی از ناظران اتحادیه عرب خواستند حقایق را در خصوص جنایات گروههای تروریستی شامل کشتار، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ارعاب شهروندان منتقل کنند.



تظاهرات کنندگان همچنین خواستار افشای کذب و دروغگویی رسانه های گمراه کننده و نقش آنها در ریختن خون سوریها از طریق خبرهای تحریک آمیز و مغرضانه شدند.

وفاء صنین یکی از تظاهرات کنندگان سوری گفت ملت سوریه همواره بزرگ تر از تمام توطئه هاست و اراده آنها در پیروزی قوی تر از تمام کسانی است که برای ضربه زدن به این کشور تلاش می کنند و بیداری و هوشیاری ملت و وحدت ملی و قرار گرفتن آنها در کنار رهبرانش، ضامن پیروزی بر توطئه است.

وی افزود ثابت خواهیم کرد که جوانان سوری در مقابل توطئه ای که سوریه را هدف قرار داده است، با قدرت ایستاده اند و به جهانیان ثابت خواهیم کرد که تروریسم ما را نخواهد ترساند و سوریه همچون دژی محکم باقی خواهد ماند که تمام توطئه ها بر دیوارهایش متلاشی خواهد شد.



در شهر الحسکه و میدان السبع بحرات در شهر القامشلی نیز تظاهرات گسترده ای در حمایت از روند اصلاحات و توسعه به رهبری بشار اسد و مخالفت با تمام طرحها و توطئه های صهیونیستی که گروههای مسلح از طریق کشتار و ارعاب شهروندان بی دفاع اجرا می کنند، تاکید کردند.