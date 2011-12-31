  1. استانها
  2. تهران
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

واقعه کربلا توسط کودکان قدس به تصویر کشیده شد

واقعه کربلا توسط کودکان قدس به تصویر کشیده شد

قدس - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گفت: از سوی کودکان این شهرستان واقعه کربلا به تصویر کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر عبدی از برگزار مسابقه نقاشی با محوریت به تصویر کشیدن واقعه کربلا در دو رده سنی  زیر هفت سال و بالای هفت سال خبر داد.

وی با اعلام  خبر فوق افزود: کودکان و نوجوانان علاقه مند شرکت در این مسابقه می توانند تا 15 دی  با حضور در مراکز فرهنگی سازمان و یا خانه فرهنگ کاووسیه نقاشی خود را بکشند و تحویل مسئول برگزاری مسابقه دهند.
 
این مسئول هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی کودکان با واقعه عظیم کربلا، آشنایی با رشادت های امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت، انس با امام حسین(ع) و یارانشان و ایجاد انگیزه کودکان و نوجوانان جهت شرکت در مراسم عزاداری عنوان کرد.
 
کد مطلب 1497647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها