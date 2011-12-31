واقعه کربلا توسط کودکان قدس به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر عبدی از برگزار مسابقه نقاشی با محوریت به تصویر کشیدن واقعه کربلا در دو رده سنی زیر هفت سال و بالای هفت سال خبر داد.

وی با اعلام خبر فوق افزود: کودکان و نوجوانان علاقه مند شرکت در این مسابقه می توانند تا 15 دی با حضور در مراکز فرهنگی سازمان و یا خانه فرهنگ کاووسیه نقاشی خود را بکشند و تحویل مسئول برگزاری مسابقه دهند.

این مسئول هدف از برگزاری این مسابقه را آشنایی کودکان با واقعه عظیم کربلا، آشنایی با رشادت های امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت، انس با امام حسین(ع) و یارانشان و ایجاد انگیزه کودکان و نوجوانان جهت شرکت در مراسم عزاداری عنوان کرد.

