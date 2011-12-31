۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

شاهبازی در گفتگو با مهر:

فروش داروی بدون نسخه خطای رایج داروخانه ها است

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن داروسازان استان اردبیل فروش بدون نسخه را خطای رایج داروخانه ها در سطح استان عنوان کرد.

جلال الدین شاهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین تخلفات داروخانه ها فروش بدون نسخه است و به غیر از داروهایی که فروش آزاد آن مجاز است داروخانه ها به علت اعتماد به بیمار فروش بدون نسخه دارو را انجام می دهند و ایرادی به داروخانه وارد نیست.

وی با بیان اینکه طبق روال قانونی هر دارویی نیاز به استمرار در استفاده دارد، تصریح کرد: باید توسط پزشک در نسخه عبارت "دارو تکرار شود" نوشته شود در حالی که در موارد کمی رعایت این اصل دیده می شود.

رئیس انجمن داروسازان استان اردبیل با انتقاد از دید تجاری برخی پزشکان به حرفه خود عنوان کرد: پزشکان با نادیده گرفتن این اصل بیمار را مجبور به مراجعه مجدد به مطب می کنند و این موضوع چالشی برای داروخانه ها ایجاد کرده است.

شاهبازی یکی دیگر از مشکلات رایج را میزان مهارت در نسخه نویسی و آگاهی کامل از عوارض جانبی داروها توسط پزشکان عنوان کرد و اظهار کرد: در کشور های پیشرفته هر دارو پس از تجویز دوره تنظیم و ایجاد فرصتی برای بیمار به دلیل بررسی عوارض احتمالی آن دارد که در پروسه های درمانی ما نادیده گرفته می شود.

 

