معامله 407 میلیارد ریال سهم در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار شیشه ای امروز 131 میلیون و 936 هزار و 339 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 407 میلیارد و 123 میلیون و 64 هزار ریال در 16 هزار و 593 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

در داد و ستدهای نخستین روز کاری هفته متغیرهای بورسی رشدی دسته جمعی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری شاخص کل 82 واحد رشد کرد و به رقم 24 هزار و 403 واحد رسید.

همچنین شاخص صنعت 94واحد صعود کرد و شاخص 50 شرکت فعال‌تر رشدی 6 واحدی را تجربه کرد. در نتیجه معاملات امروز شاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب 56 و 218 واحد بالا رفتند.