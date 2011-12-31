120 تاکسی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی قدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر قامتی از اجرای طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی شهرستان قدس خبر داد و اظهار داشت: توسعه ناوگان تاکسیرانی در راستای رفاه حال شهروندان دارای اهمیت بالایی است.
وی افزود: با توجه به این مهم و طبق دستورالعمل صادره از سوی اتحادیه تاکسیرانیهای کشور 72 دستگاه به این سازمان سهمیه داده شد که 27 دستگاه آن به تاکسی بی سیم سفیر اختصاص یافت و 45 دستگاه دیگر به ترتیب اولویت بندی ثبت نام متقاضی و تکمیل مدارک به آنان واگذار خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس عنوان کرد: با توجه به افزایش تقاضا و درخواست رانندگان این سازمان، 50 سهمیه دیگر به صورت مازاد از اتحادیه دریافت شده که به زودی و پس از تکمیل مراحل ثبت نام به متقاضیان واگذار خواهد شد.
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