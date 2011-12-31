120 تاکسی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی قدس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر قامتی از اجرای طرح توسعه ناوگان تاکسیرانی شهرستان قدس خبر داد و اظهار داشت: توسعه ناوگان تاکسیرانی در راستای رفاه حال شهروندان دارای اهمیت بالایی است.

وی افزود: با توجه به این مهم و طبق دستورالعمل صادره از سوی اتحادیه تاکسیرانیهای کشور 72 دستگاه به این سازمان سهمیه داده شد که 27 دستگاه آن به تاکسی بی سیم سفیر اختصاص یافت و 45 دستگاه دیگر به ترتیب اولویت بندی ثبت نام متقاضی و تکمیل مدارک به آنان واگذار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس عنوان کرد: با توجه به افزایش تقاضا و درخواست رانندگان این سازمان، 50 سهمیه دیگر به صورت مازاد از اتحادیه دریافت شده که به زودی و پس از تکمیل مراحل ثبت نام به متقاضیان واگذار خواهد شد.

قامتی در پایان با اشاره به حجم زیاد جابجایی مسافر توسط این سازمان، نظارت بر عملکرد تاکسیرانان و تقویت و توسعه بسترهای حمل و نقل عمومی را در ارائه خدمت به شهروندان ضروری دانست.

