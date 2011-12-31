اولین جراحی تخصصی ارتوپدی در ایران بر روی یک گرگ انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: براساس اعلام گزارش مردم محلی در شهرستان آباده پس از وقوع حادثه برخورد اتومبیل با یک قلاده گرگ، بلافاصله ماموران یگان اجرایی حفاظت محیط زیست به محل حادثه اعزام و گرگ مذکور را که از ناحیه ران به شدت آسیب دیده بود با همکاری ارگانهای دامپزشکی وآتش نشانی به اداره محیط زیست شهرستان خرم بید منتقل کردند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: پس ازانجام معاینات اولیه توسط دامپزشک اداره کل و عکسبرداری از گرگ آسیب دیده شکستگی قسمت انتهایی استخوان ران مشخص شد.

مدیرکل محیط زیست فارس ادامه داد: سپس تیم جراحی متشکل از دامپزشکان مجرب تشکیل وعمل جراحی بر روی گرگ مذکور صورت گرفت.

ابراهیمی کارنامی افزود: در این عمل جراحی که به مدت سه ساعت به طول انجامید از شیوه های نوین جراحی دامپزشکی استفاده و در نهایت اولین جراحی تخصصی ارتوپدی در ایران بر روی یک قلاده گرگ با موفقیت انجام شد.

ابراهیمی کارنامی همچنین افزود: پس از انجام عملیات موفقیت آمیز گروه جراحی بر روی این گرگ مدیریت هتل آپادانای شیراز از دوستداران محیط زیست و علاقمندان حیات وحش برای گذراندن دوره بهبودی پس از عمل ریکاوری اعلام آمادگی کرد.

به گفته دکتر فربد هومن دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، این گرگ سه سال سن داشته و جنسیت آن نر بوده و باید هشت هفته دوره بهبودی پس از عمل جراحی را بگذراند.

تصادفات جاده ای یکی از عوامل مهم تهدید حیات وحش به شمار میروند از این رو از تمامی هم استانیها تقاضا داریم تا همچون گذشته یاور محیط زیست بوده ودر صورت بروز برخورد خودرو به حیوانات وحشی ،آنها رامورد عطوفت انسانی و اسلامی قرار دهند و ودر صورت مشاهده هر نوع آسیب به حیات وحش مراتب را سریعا به اداره محیط زیست نزدیکترین شهرستان یا بخش اعلام کنند.