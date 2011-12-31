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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

با حضور حجت الاسلام ابوترابی/

همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

همایش ولایت و بصیرت در کرج برگزار می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از برگزاری همایش ولایت و بصیرت در کرج خبر داد.

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش ولایت و بصیرت بعد از ظهر یک شنبه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز برگزار می شود.

وی ابراز داشت: این همایش بعد از ظهر یک شنبه از ساعت 15 با حضور ابوترابی نائب رئیس مجلس در مکان اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار البرز و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

آشنا با اشاره به اینکه عموم مردم مخاطب و مدعو همایش ولایت و بصیرت هستند، افزود: حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان و همچنین کانون مساجد در این همایش حضور خواهند داشت.

کد مطلب 1497654

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