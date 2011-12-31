زنجان در بحث وقوع جرایم جزو 4 استان امن کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری، افزود: بیشک این امنیت با مشارکت مردم و همکاری آنان با نیروی انتظامی استان حاصل شده است.
وی تصریح کرد: پلیس در طول سال با اجرای طرحهای مختلف امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع انوع جرایم با همکاری و تعامل گسترده اقشار مختلف مردم، رتبه خوبی را در کاهش جرایم در سطح استان کسب کرده است.
سرهنگ جعفری افزود: در 48 ساعت گذشته با تلاش مأموران در سطح استان، 17 سارق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ جعفری به شهروندان اطمینان داد پلیس با قدرت برابر قانون با مجرمان برخورد میکند.
همچنین رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان زنجان با اشاره به اجرای طرح ضربتی برخورد با خردهفروشان در سطح استان افزود: 57 خردهفروش و 5 قاچاقچی موادمخدر دستگیر و از آنان انواع موادمخدر کشف شد.
سرهنگ معرفت الله جوزی افزود: با استمرار طرح برخورد با خردهفروشان در سطح استان با همکاری مأموران انتظامی هفته گذشته طرح ضربتی مبارزه با مواد مخدر اجرا شد که با اجرای این طرح 32 منطقه پاکسازی شد.
وی یادآور شد: با اجرای این طرح یک کیلو و 819 گرم انواع موادمخدر از سوداگران مرگ کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ جعفری افزود: پلیس در مبارزه با موادمخدر جدی بوده و انواع طرحها را در مبارزه با این پدیده شوم بهطور مستمر اجرا میکند.
وی از مردم خواست در راستای مبارزه با موادمخدر، موارد مشکوک و فعالیت سوداگران مرگ را با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در میان بگذارند.
