آغاز طرح بهسازی بیش از 150 خانه روستایی مددجویان کمیته امداد در طالقان

محسین خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد 150 منزل مسکونی فرسوده افراد تحت حمایت کمیته امداد طالقان بهسازی و مقاوم سازی می شوند.



وی گفت: این تعداد از منازل با پرداخت وامهای صد میلیون ریالی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهسازی و مقاوم سازی می شوند که بخشی از وام را کمیته امداد طالقان به صورت بلاعوض به افراد تحت پوشش خود پرداخت می کند.



خنجری اضافه کرد: این وامها با بازپرداخت 5 ساله و با سود 5 درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.



رئیس کمیته امداد شهرستان طالقان از مزایای اجرای این طرح را ساماندهی معابر ، مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و همچنین اجرای دقیق طرح های هادی روستایی دانست.



خنجری در پایان با اعلا م اینکه محدودیتی در تعداد افراد متقاضی در پرداخت این وام ها وجود ندارد گفت: کلیه مددجویان در این طرح می توانند با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان طالقان و ارائه درخواست خود، از این تسهیلات استفاده کنند.