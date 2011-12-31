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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

خنجری به مهر خبر داد:

آغاز طرح بهسازی بیش از 150 خانه روستایی مددجویان کمیته امداد در طالقان

آغاز طرح بهسازی بیش از 150 خانه روستایی مددجویان کمیته امداد در طالقان

طالقان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد شهرستان طالقان گفت: بهسازی و مقاوم سازی بیش از 150 مورد از منازل روستایی مددجویان کمیته امداد در شهرستان طالقان آغاز شده است.

محسین خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تعداد 150 منزل مسکونی فرسوده  افراد تحت حمایت کمیته امداد طالقان بهسازی و مقاوم سازی می شوند.

وی گفت: این تعداد از منازل با پرداخت وامهای صد میلیون ریالی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهسازی و مقاوم سازی می شوند که بخشی از وام را کمیته امداد طالقان به صورت بلاعوض به افراد تحت پوشش خود پرداخت می کند.

خنجری اضافه کرد: این وامها با بازپرداخت 5 ساله و با سود 5 درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

رئیس کمیته امداد شهرستان طالقان از مزایای اجرای این طرح را ساماندهی معابر ، مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و همچنین اجرای دقیق طرح های هادی روستایی دانست.

خنجری در پایان با اعلا م اینکه محدودیتی در تعداد افراد متقاضی در پرداخت این وام ها وجود ندارد گفت: کلیه مددجویان در این طرح می توانند  با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان طالقان و ارائه درخواست خود، از این تسهیلات استفاده کنند.

کد مطلب 1497660

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