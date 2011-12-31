افزایش تولید گوشت مرغ در آذربایجان شرقی/ ممنوعیت واردات مرغ به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور عبدالهی گفت: در طرح هدفمندسازی یارانه ها، برای بهینه ‌سازی مصرف سوخت در واحد‌های مرغ‌داری و گاوداری صنعتی شیری در استان ، 132میلیارد و 370 میلیون ریال تسهیلات اختصاص یافته بود که تاکنون 56 درصد آن جذب شده است.

وی با بیان اینکه از این مبلغ ابلاغ شده، تاکنون 83 میلیاردو 914 میلیون ریال و به تعداد 110 واحد دام و طیور قراداد شده است، گفت: امیدوارم واحدهای مرغ‌داری و گاوداری صنعتی شیری در استان در مدت باقی مانده بتوانند مبلغ باقی مانده را جذب کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی همچنین با اعلام این مطلب افزود: افزایش راندمان از طریق اصلاح ساختارها و تامین تجهیزات و امکانات و یا سازه‌ها برای بهینه سازی مصرف سوخت، اصلاح تاسیسات دام و طیور با اعتبارات ارزان قیمت و کمک بلاعوض به تولیدکنندگان از دیگر راهکارهای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی است که اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی زنبورداران با هماهنگی سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها اقدام شده است ادامه داد: شایسته است هرچه زودتر اطلاعات لازم از سوی اتحادیه‌ زنبورداران به سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها تحویل داده شود تا بیمه تامین اجتماعی زنبوردان اجرایی شود.

عبدالهی با بیان اینکه برای تولید بیش از 69 هزار و326 تن گوشت مرغ در استان در سال جهاد اقتصادی برنامه ریزی شده است ادامه داد: 88 درصد از 481 واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه بهره برداری در استان فعال بوده و شش میلیون و 108 هزار و942 قطعه ظرفیت دارند.

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده موجود و افزایش میزان تولید از مصرف گوشت مرغ در کشور، خودکفایی کشور در تولید گوشت مرغ مسجل شده است افزود: طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی به جهت اینکه تولید گوشت مرغ مازاد برنیاز بوده لذا ثبت سفارش ورود این کالا به کشور نیز ممنوع شده است.