آغاز عملیات تعیین حریم تل ضحاک در فسا

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی گفت: در این عملیات انجام گمانه زنی و کاوش باستان شناسی، طراحی،ترسیم و طبقه بندی اشیای مکشوفه، ترسیم و پیاده سازی خطوط عرصه و حریم اثر، تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات محدوده عرصه و حریم به مدت دو ماه انجام می گیرد.

وی بیان کرد: این عملیات با هدف بررسی باستان شناسی و تعین حریم این اثر ارزشمند تاریخی با اختصاص اعتباری حدود 120 میلیون ریال در دست اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با اشاره به اینکه این عملیات در هفته اخیر آغاز شده، از ایجاد هشت گمانه در اثر خبر داد و گفت: درسه گمانه به محوطه قبرستانی برخورد شده که باستان شناسان احتمال می دهند این قبرستانها مربوط به دوران تاریخی باشد.

فعالی گفت: در یک گمانه نیز بقایای یک کف استقراری و یک اجاق به دست آمده و همچنین سفالهای به دست آمده مربوط به دوران اشکانی و ساسانی تشخیص داده شده است.

تل ضحاک در سه کیلومتری جنوب فسا واقع شده است. این تل 120 متر طول، 70 متر عرض و 25 متر ارتفاع دارد. در حفاریهای باستان شناسی تعدادی سفال متعلق به دوره ماقبل تاریخ همراه با اشیایی از دوره اسلامی در این

تل باستانی کشف شده و اهالی محل بر این باورند که این مکان بازمانده کاخ ضحاک، حاکم بدنام اسطوره ای است.

شهرستان فسا از شهرستانهای مرکزی و جنوبی استان فارس است که با چهار هزار و 205 کیلومتر وسعت در 145کیلومتری شهر شیراز واقع شده است.در لوحهای گلی مکشوفه در تخت جمشید به زبان ایلامی از شهر فسا به عنوان شهری باشکوه و بزرگ یاد شده است.