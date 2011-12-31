ضرورت کنترل بودجه پروژه های تعریف شده شهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فرصیاد با اشاره به تعهدات و مسئولیت این معاونت عنوان کرد: کنترل و نظارت بر بودجه ها در نظر گرفته شده برای راه اندازی و اجرای طرح های عمرانی از وظایف مهم این معاونت است که باید به صورت ویژه و دقت نظر انجام شود.

وی هدف از این مهم را حمایت از منابع مالی مدیریت شهری ذکر کرد و افزود: از خروجی های مهم نظارت بر بودجه طرح های عمرانی جلوگیری از هزینه کرد اضافی برای پروژه های مختلف شهری است.

فرصیاد با اشاره به حجم وسیع طرح های عمرانی کلانشهر کرج اظهارداشت: پیشبرد اهداف مدیریت شهری برای اجرای موفق پروژه ها نیاز به مدیریت و نظارت بر بودجه های تعیین شده به منظور اجرایی کردن طرح های تعریف شده دارد.

وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی،زیربنایی، ساختاری بر اساس نیازهای جمعیتی و ظرفیت و کشش منطقه تعریف و اجرا میشود.

فرصیاد اظهارداشت: با توجه به گستردگی کرج تعداد پروژه های در نظر گرفته شده برای این شهر آمار بالایی دارد و بنا بر این مهم نیاز است بودجه های پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها مهندسی و کارشناسی شوند.

معاون فنی عمرانی شهرداری کرج تاکید کرد: میزان بودجه لازم برای عملیاتی کردن پروژه ها بر اساس اقدامات کارشناسی شده تعیین می شود.

فرصیاد در ادامه به تهیه آمار عملکردهای فعالیت های عمرانی اشاره کرد و با بیان اینکه این مهم نیز از وظایف و تعهدات معاونت فنی و عمرانی شهرداری است، گفت: این معاونت همچنین باید نسبت به ارائه گزارش ماهیانه پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی نیز اقدام کند.

وی با تاکید بر کنترل و نظارت بر حسن انجام پروژه های عمرانی بر رعایت استاندارد های مشخص شده پروژه ها تاکیدکرد.