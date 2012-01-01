علی نظری دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال آبی 90 یعنی در خرداد ماه حقابه ای که استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان باید برای دریاچه ارومیه بدهند در جلسه مشترک شورای منطقه ای و کمیته ملی دریاچه ارومیه مشخص شد.

به گفته وی، در آن جلسه مقرر شد که از ابتدای مهرماه سال جاری این حقابه تأمین شود.

نظری دوست اظهار داشت: سازمان محیط زیست در پیگیری اخیر خود گزارش ارائه این حقابه ها را در سه ماه پاییز درخواست کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر گزارشات حقابه پاییزه دریاچه ارومیه دریافت شده و بر اساس بررسی های اولیه مشخص شده از برخی رودخانه های اطراف مقداری آب به دریاچه ارومیه رسیده است.

نظری دوست با بیان اینکه میزان بارشها در آبان امسال در این منطقه بیش از حد نرمال بوده است افزود: اما این بارش ها در آذر و دی ادامه پیدا نکرد.

به گفته وی، با اینکه بارش ها در پاییز امسال از حد نرمال بیشتر بوده ولی در سالهای پس از خشکسالی دوره تجمیع رواناب طولانی بوده و بارش ها بلافاصله تبدیل به رواناب نمی شود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران در پاسخ به اینکه آیا استانها می توانند به بهانه کمبود بارش از دادن حقابه به دریاچه ارومیه سر باز زنند گفت: حقابه در نظر گرفته شده برای استانهای مختلف برای سالهای با بارش نرمال در نظر گرفته شده است و از آنجایی که بارندگی امسال در این استانها در حد نرمال بوده نمی توانند از انجام وظایف خود کوتاهی کنند.

نظری دوست گفت: سازمان محیط زیست در حال تدوین برنامه حقابه استانهای مختلف برای دریاچه ارومیه در شرایط خشکسالی است که ظرف چند روز آینده آماده می شود.

وی افزود: بررسی نهایی چگونگی ارائه حقابه توسط استان های مختلف در ظرف چند هفته آینده انجام می شود و گزارش آن ارائه می شود.

