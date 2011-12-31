تهیه طرح جامع پسماند در شهرستان کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات مطلوبی از سوی سازمان پسماند شهرداری در این کلانشهر برگزار شده است.

وی افزود: در این زمینه طرح جامع پسماند شهرستان کرج تهیه شد و ظرفیت کارخانه کمپوست نیز افزایش یافت.

این مسئول عنوان کرد: احداث خط جدید سالن تخمیر کارخانه کمپوست، راه اندازی خط تبدیل کود نرم به گرانوله، طرح استحصال گاز از مرکز دفن از دیگر اقدامات این سازمان است.

کمالی زاده ادامه داد: اجرای طرح ساخت سالن پردازش مکانیزه پسماند در مرکز دفن، ساخت سوله های تفکیک از مبدا، ساخت غرفه های بازیافت در مناطق مختلف کرج هم از سوی این سازمان انجام شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرج یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون دوره های آموزش چهره به چهره تفکیک از مبدا زباله در کلانشهر کرج از سوی این سازمان برگزار و با استقبال بی نظیر شهروندان مواجه شد.

