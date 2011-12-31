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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

فرمانداری تهران اعلام کرد:

ثبت نام 930 نفر از حوزه انتخابیه تهران برای نامزدی در انتخابات مجلس

ثبت نام 930 نفر از حوزه انتخابیه تهران برای نامزدی در انتخابات مجلس

آمار نهایی ثبت نام داوطلبین نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات و اسلامشهر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری تهران، براساس اعلام ستاد انتخابات فرمانداری تهران در مهلت یک هفته ای ثبت نام داوطلبین نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات و اسلامشهر 930 نفر در وزارت کشور و فرمانداری تهران (در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر) ثبت نام قطعی کرده‌اند که از این میان 786 نفر آقا و 144 نفر خانم هستند.

گفتنی است، مصطفی محمدنجار وزیر کشور پیش از این اعلام کرد بیشترین ثبت نام مربوط به استان تهران با هزار و 66 داوطلب شرکت در این دوره از انتخابات بوده است.

 
 

کد مطلب 1497671

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