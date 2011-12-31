ثبت نام 930 نفر از حوزه انتخابیه تهران برای نامزدی در انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری تهران، براساس اعلام ستاد انتخابات فرمانداری تهران در مهلت یک هفته ای ثبت نام داوطلبین نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات و اسلامشهر 930 نفر در وزارت کشور و فرمانداری تهران (در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر) ثبت نام قطعی کرده‌اند که از این میان 786 نفر آقا و 144 نفر خانم هستند.

گفتنی است، مصطفی محمدنجار وزیر کشور پیش از این اعلام کرد بیشترین ثبت نام مربوط به استان تهران با هزار و 66 داوطلب شرکت در این دوره از انتخابات بوده است.





