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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

احمد هاشمیان خبر داد:

آزمایش دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری مثبت اعلام شد

آزمایش دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری مثبت اعلام شد

نتایج 40 نمونه از نمونه‌های کنترل دوپینگ فوتبال در پایان هفته گذشته از سوی آزمایشگاه کلن آلمان اعلام شد که براساس اعلام رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال یکی از آنها مثبت بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این باره گفت: براساس نتایج اعلام شده 39 نمونه منفی و یک نمونه مثبت اعلام شده است. نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور است و ماده اعلام شده نمونه وی نیز از دسته داروهای محرک با نام "متیل هگزان آمین" است.

وی که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: نام بازیکن دوپینگی فعلا اعلام نمی‌شود. به باشگاه وی ابلاغ شده و جلسه استماع دفاعیات این بازیکن انجام شده است. بزودی به صورت حضوری کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات، به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

کد مطلب 1497673

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