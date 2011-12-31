آزمایش دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری مثبت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در این باره گفت: براساس نتایج اعلام شده 39 نمونه منفی و یک نمونه مثبت اعلام شده است. نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور است و ماده اعلام شده نمونه وی نیز از دسته داروهای محرک با نام "متیل هگزان آمین" است.

وی که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، تصریح کرد: نام بازیکن دوپینگی فعلا اعلام نمی‌شود. به باشگاه وی ابلاغ شده و جلسه استماع دفاعیات این بازیکن انجام شده است. بزودی به صورت حضوری کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات، به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.