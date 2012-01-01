کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر کسی بخواهد در زمینه موضوعات انتخاباتی در کرسی های آزاد اندیشی مباحثی را مطرح کند، می تواند نظرات خود را ارائه دهد ولی کرسی های آزاد اندیشی سکوی تبلیغاتی برای کسی نخواهد بود چه در انتخابات کنونی و چه در انتخابات های آینده.

وی اضافه کرد: اگر در زمینه انتخابات دانشگاهی جناحی عمل کند به نظام ظلم کرده است چرا که دانشگاه می بایست برای نظام کادر سازی کند و نه برای جناح.

وزیر علوم به شروط برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی اشاره کرد و گفت: مفاد آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی بسیار راحت و پس از یک دوره آزمایشی در حال بازنگری نهایی است. البته مشخص است که در ابتدای راه هستیم و باید هرچه سریعتر اما با دقت لازم راه عقب مانده را طی کنیم.

وی دانشگاه را محل عرضه ایده ها و آرای مختلف توصیف کرد و افزود: اگر عضو هیئت علمی و یا دانشجویی بخواهد از طریق کرسی های آزاد اندیشی ایده ها و نظرات خود را عرضه کند می تواند درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهد و پس از کسب مجوز وطی مراحل قانونی بسیار ساده، ایده های خود را از این طریق بیان کند.



دانشجو با بیان اینکه ما نشاط سیاسی را در "هو" کردن عده ای نمی بینیم، اضافه کرد: در شان دانشگاه "هو کردن"، "کف زدن" و "سوت زدن" نیست. در کرسیهای آزاد اندیشی عده ای حرف منطقی می زنند و عده ای دیگر هم گوش می دهند و نیازی هم نیست که حتماً عده ای همه افراد را اقناع کنند ولی در عین حال کسی نباید به کس دیگر اهانت کند.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه کرسی های آزاد اندیشی کرسی های نظریه پردازی نیستند، اظهار داشت: در کرسی های آزاد اندیشی می توان مباحث روز جامعه را مطرح و در خصوص ابعاد مختلف آن بحث کرد و اندیشه های متفاوت نیز از طرف صاحب نظران در یک فضای منطقی و به دور از جار و جنجال ارائه شود.