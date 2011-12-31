به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فراخوان دومین آرت اکسپو شیراز علاقه‌مندان به شرکت در دومین نمایشگاه آثار هنری شیراز می‌توانند از 10 تا 17 دی‌ماه از طریق تارنما به نشانیwww.shiraz-artexpo.com و یا به صورت حضوری، در محل دبیرخانه نمایشگاه بزرگ آثار هنری شیراز ثبت‌نام کنند.

دبیر این رویداد هنری اظهار داشت: نگارخانه هنر شیراز با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همکاری کانون تبلیغات چاووش دید، دومین آرت اکسپو شیراز را برگزار می کند.

محمدحسن گلبن حقیقی گفت: هنرمندان می توانند از 10 تا 17 دی ماه جاری از طریق تارنما به نشانیwww.shiraz-artexpo.com و یا به صورت حضوری در محل دبیرخانه نمایشگاه ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: نقاشی، نگارگری، گل و مرغ، حجم، عکاسی و نیز نقاشیخط از رشته‌های دومین آرت اکسپو شیراز هستند.

گلبن حقیقی درباره شرایط و مقررات کلی دومین نمایشگاه بزرگ آثار هنری شیراز آرت اکسپو 1390 نیز گفت:ارائه حداکثرپنج اثر جدید به صورتی که در هیچ آرت اکسپو قبلی به نمایش گذاشته نشده باشد، انجام ثبت نام اولیه به دو روش حضوری یا اینترنتی، ارسال تصویر آثار در هنگام ثبت نام به دو روش ارسال تصاویر از طریق تارنما به آدرسwww.shiraz-artexpo.com برای ثبت نام کنندگان اینترنتی با فرمتTIF یاJPG و با وضوح 300dpi و یا تحویل لوح فشرده آثار با فرمتTIF یاJPG و با وضوح 300dpi یا پرینت آثار در قطعA4 برای ثبت نام کنندگان حضوری از جمله شرایط شرکت در این نمایشگاه است.

دبیر دومین آرت اکسپو شیراز افزود: در این نمایشگاه قیمت اولیه آثار توسط صاحب اثر پیشنهاد می شود و قیمت نهایی توسط کارشناسان ستاد برگزاری تعیین خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آثار فروخته شده 70 درصد به صاحب اثر و 30 درصد به برگزارکنندگان آرت اکسپو تعلق می گیرد که بخشی از این مبلغ به موسسات خیریه اهدا خواهد شد.

گلبن حقیقی با بیان اینکه این اکسپو برای دومین بار در شیراز برگزار می شود، گفت: نخستین نمایشگاه بزرگ آثار هنری شیراز سال گذشته در شیراز و در نمایشگاهی به این وسعت با تنوع و ترکیب متفاوت برگزار شد که در آن 296 اثر هنری شامل 98 اثر در رشته نقاشی، 59 تابلو نگارگری، 29 عکس، 27 نقاشیخط و 9 اثر در شاخه حجم و مجسمه عرضه شدو مورد استقبال هنرمندان و فرهیختگان قرار گرفت.

دکتر سیما فردوسی با نیمه گمشده به شیراز می آید

با توجه به استقبال خانواده ها و جوانان از سمینارهای علمی کاربردی دکتر سیما فردوسی در شیراز، روز جمعه 16 دی ماه سمینار ازدواج و معیارهای انتخاب همسر با عنوان نیمه گمشده از ساعت 15 تا 19 در تالار فرهنگیان برگزار می شود.

سیما فردوسی کارشناس صدا و سیما در برنامه های خانواده، هزار راه نرفته و بسیاری از برنامه های موفق تربیتی رسانه ملی است.

وی سال 1362 موفق به کسب مدرک دکتری از دانشگاه انگلیس شد و برای خدمت به ایران بازگشت.

فردوسی اکنون مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. همکاری با صدا و سیما، دانشگاه شهید بهشتی، علوم بهزیستی، انجمن اولیا و مربیان و آموزش و پرورش و همچنین برگزاری صدها همایش بخشی از سوابق حرفه وی محسوب می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.shz24.comمراجعه مراجعه و یا با شماره تلفن دبیرخانه سمینار 2348199 تماس بگیرند.

این همایش با حمایتهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همکاری مدیریت امور بانوان و خانواده استانداری فارس توسط موسسه شکوه جاودان پارس و برگزار می شود.

نمایش "به روایت خسرو پسر میرزا یحیی معین البکاء" در سالن استاد هودی اجرامی شود

سالن استاد هودی در خانه فرهنگ شماره چهار میهمان دیدگان همشهریان و هنرمندان شیرازی در اجرای نمایش"به روایت خسرو پسر میرزا یحیی معین البکاء" است.

این نمایش نوشته فرهاد ارشاد، به کارگردانی امیر خواجه میرکی وآهنگسازی ایمان اکبر پور که با بازی مجید شناور، زاوش تقوایی، امین مزارعی ، مینا کمالیان ، نوید جعفری و فرهاد ارشاد از 12 لغایت 22 دی ماه جاری ساعت18 و 30 دقیقه در سالن استاد هودی، خانه فرهنگ شماره چهار واقع در پارک آزادی، مهمان دیدگان همشهریان و هنرمندان شیرازی است.

بامیر خواجه میرکی کارگردان این تئاتر می گوید: "به روایت خسرو پسر میرزا یحیی معین البکاء" بر خلاف نمایشهایی که در ماه محرم و صفر به روی صحنه می روند قصه و روایتی ازعاشورای دیروز نیست بلکه گوشزدی است برای ما که چشمهایمان را باز کنیم شاید شمر و خولی و اشقیاء همین آلان در اطراف ما نفس می کشند وبا ما شب و روز را سپری می کنند شاید شمر خود ما باشیم من و تو ... و اگر شمر من و تو هستیم چرا شمر شده ایم.

برگزاری چهاردهمین دوره آزمونهای ادواری در رشته های هنری

چهاردهمین دوره آزمونهای ادواری استاندادهای مهارتی کاردانش در رشته های هنری برگزار می شود.

غلامرضا خوش اقبال مسئول آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ضمن اعلام این مطلب گفت: این دوره با حمایت دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری، سی دی ماه نود برگزار می شود.

وی افزود: دفترچه های چهاردهمین دوره این آزمون ها از روز دوشنبه دوازدهم دی ماه بر روی سایت دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

خوش اقبال افزود: علاقمندان و داوطلبان دیپلمه های هنری می توانند از طریق سایتazmoonehonar.ir دفرچه را دریافت و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در این دوره هم سی دو رشته هنری کاردانش در آزمون ادواری برگزار می شود و داوطلبان برای آگاهی بیشتر و دستیابی به اطلاع دقیق و نحوه ثبت نام از زمان اعلام شده به سایت یاد شده مراجعه کنند.